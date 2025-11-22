DIONÍS A TAULA
Una mel de Banyalbufar cercada i premiada
Mel de Son Creus (ecològica). Caramel de Mallorca.
Fa una setmana es va celebrar la Fira de la Mel de Llubí, un esdeveniment anual que paga la pena de viure perquè la majoria d’apicultors de Mallorca hi són presents. Les seves parades conviuen amb envasadors de mel, la qual duen d’altres zones del món. Aquests envasadors solen batiar la mel que venen amb una marca que fa semblar que prové de Mallorca. L’objectiu d’aquesta enganyifa legal és guanyar més doblers perquè si el consumidor es pensa que és d’aquí, molt sovint està disposat a pagar més per ajudar un ramader o un pagès local.
Dit això, cal destacar que avui parlam d’un apicultor de bon de veres, que no us enganyarà. És Martí Mascaró. Hem parlat de la seva feina i de la seva mel en altres ocasions. Mascaró viu per i per a les abelles. Record que un dia em va comentar que no tenia vicis, que no tenia fills i que li encantava dedicar el seu temps (i doblers) a aquest insecte fonamental per a la floració de les plantes i dels arbres.
Aquesta passió per l’apicultura de Mascaró ha permès que Mallorca tengui un dels professionals més ben valorats d’arreu del món, com demostren els guardons que ha guanyat a Biolmiel, el concurs de mel ecològica d’àmbit internacional.
La mel de Martí Mascaró la comercialitza amb la marca Caramel de Mallorca. La que protagonitza la secció d’avui és la mel de Son Creus, la qual prové de la possessió homònima de Banyalbufar, que té una extensió de 23 hectàrees. Aquesta finca té un passat hortícola perquè s’hi sembrava molta d’hortalissa i de verdura per alimentar el poble de Banyalbufar.
Si ens centram en el producte, la mel de Son Creus havia de ser present a la paradeta que Mascaró instal·la a la Fira de la Mel, però es va esgotar fa dues setmanes. «Vaig a alguns mercats setmanals i és una mel molt cercada pels estrangers», explica Mascaró.
Mel Son Creus és la darrera mel que Martí Mascaró va certificar com a ecològica, ara fa dos anys. «Fins a enguany no l’he inclosa en la web de Caramel perquè havia de redactar bé els textos, fer bones fotografies amb Tarek Serraj».
L’any 2024 la va enviar al concurs Biolmiel i el jurat li va atorgar una medalla d’argent. Mascaró matitza que la mel de Son Creus és un melat d’estiu. Els melats els fabriquen les abelles a partir de pugons que hi ha a arbres i plantes. En aquest cas, les anàlisis apunten que la majoria de les plantes són: gatova, ravenissa, vecera borda, cirerer de pastor, fonoll, alzines, xipell, romaní i arboça. Com que és un melat, té un color molt fosc. És un aliment dolç i alhora té un punt salí que el fan molt interessant per acompanyar un plat o per menjar-la sense cap afegitó. Tot un plaer!
