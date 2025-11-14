Edetària presenta Lassot, su nuevo lanzamiento premium

Una de las novedades de este 2025 es el vino Lassot del 'celler' Edetària. Se trata un monovarietal con una edición limitada de 1.300 botellas, que la bodega de Joan Àngel Lliberia ha elaborado a partir de sus 7 hectáreas de garnacha peluda. Esta uva es una de las variedades autóctonas de Catalunya y tiene un cultivo básicamente en este territorio.

Lassot es fruto de la añada 2023. Este tinto premium procede de uva cosechada en la finca familiar homónima de suelo lutita (con arcillas y limos), un 'terroir' que aporta mineralidad al vino. El fruto se vendimia a mano y fermenta a baja temperatura, con la mínima intervención y una crianza de 10 meses en tina de gres de 1.000 litros, lo que permite una microoxigenación natural sin aporte de taninos exógenos. El resultado es un vino con aromas de frutos rojos sugerentes, con buen tanino en boca, con cuerpo, y un final agradable y fresco.

Joan Àngel Lliberia se dedica a Edetària desde hace unos 34 años, cuando recogió el testigo de sus padres y su abuelo en la viticultura y se encargó de las cepas viejas con las que elabora sus vinos. Desde el primer momento, se centró en crear su propia bodega, que forma parte de la denominación de origen Terra Alta, un trabajo continuo que le ha permitido posicionar sus vinos en el mercado autonómico, estatal e internacional.