Diecisiete Grados instaura el cocido madrileño cada jueves

El restaurante Diecisiete Grados, ubicado en la calle Fàbrica de Palma, ha inaugurado este jueves la segunda temporada de cocido madrileño en Mallorca. Tras el éxito de su primera edición el año pasado, el establecimiento se ha consolidado como un lugar de referencia para disfrutar de este plato en la isla.

Los propietarios José Pérez y Pau Bestard, junto a la maitre Beatriz Pozo y el cocinero Franco Pallarès. / DM

Pau Bestard, copropietario de Diecisiete Grados, ha comentado el papel clave de la gastronomía como eje de desarrollo urbano y turístico. En este sentido ha explicado que su objetivo es revitalizar esta zona de Palma y ofrecer cocina de calidad más allá del verano. El establecimiento, que pertenece al grupo Palma Ocio, nació hace 21 años y se ha consolidado como un referente en la restauración palmesana gracias a una cocina honesta y con alma vasca.

A lo largo de su historia, el restaurante ha impulsado acciones gastronómicas temáticas —como jornadas de calçots, maridajes o menús de temporada— con el objetivo de ofrecer siempre nuevas experiencias a sus clientes.