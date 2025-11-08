DIONÍS A TAULA
Pagesos ecològics com a exemple a seguir (1)
No tenc cap mena de dubte, que sa Teulera es mereix un llibre i un documentari que conti, fil per randa, la seva història. Fins i tot em sap greu no haver parlat abans d’aquesta finca ecològica de Mallorca com a protagonista d’aquesta secció (tot i que hi ha sortit esmentada a altres articles). Tot i això, esper a escoles de formació professional i a graus universitaris el seu exemple s’expliqui a alguna de les sessions formatives i es citi com a model de granja ramadera sostenible i arrelada a la terra on es troba.
El meu primer contacte amb sa Teulera va ser fa gairebé 20 anys, quan cercava gallines que no tenguessin el bec tallat perquè em feia il·lusió fer un galliner amb gallines no mutilades, així podrien gratar en terra per cercar cucs i menjar-ne fàcilment, beure aigua sense problema i es podrien esplugar si algun animaló els molestava pel plomatge. Quan en vaig parlar amb un amic afeccionat, tot d’una em va recomanar Sa Teulera i hi vaig descobrir galetes d’oli, fruita saborosa, l’exquisit formatge de nata, pa moreno i pa blanc, de farina feta de blats antics, no modificats genèticament, i sense ultra refinar, i molts de productes més.
La història de sa Teulera va començar l’any 1989, quan Joan Adrover i Bel Mascaró varen decidir comprar una finca on deien que la terra era bona per fer teules, situada als afores de Petra. Feia 10 anys que estava abandonada i el seu objectiu era clar: que esdevingués una finca pagesa i ramadera ecològica. Amb els anys s’hi afegiren els seus fills, Maties i Antònia. El primer s’encarrega de la part de ramaderia (té devers mig centenar de porcs, una quinzena de vaques, a més d’aviram) i la segona, comanda la part de distribució i de fruites i verdures.
Tot i que la producció pagesa que fan principalment és de verdures i hortalisses, també tenen arbres fruiters, com ara pomeres, magraners i pruneres. La idea de fer confitura va sorgir per aprofitar l’excedent que tenen. També en compren a altres pagesos per fer-ne de noves, amb la condició que el cultiu també sigui ecològic. La setmana que ve continuarem parlant de Sa Teulera i de les confitures que elabora.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Open House Palma abrirá Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el antiguo bar Casablanca
- Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller