Cuina amb memòria
Fideus amb llampuga
Quan les llampugues han adquirit una grossària notable i estan a bon preu és un moment ideal per preparar aquest plat suculent i senzill
Potser els fideus que preparaven els pescadors de Mallorca fins fa ben poc eren més austers que els que presentam avui, ja que se solien fer tan sols amb el brou que havien produït les escapçadures de la llampuga (aletes, cua i el cap), mentre que la part «bona» del peix es destinava, de manera força habitual, a preparar el plat més clàssic de la llampuga: amb pebres, quasi sempre fregits, però també torrats. Aquesta versió més senyorívola (o de restaurant acreditat, com era el cas de Sa Sínia, de Portocolom que dirigia Antoni Ramon Oliver), aporta petites tallades sense espina als fideus.
Ingredients
- Fideus
- el cap i les escapçadures de la llampuga per al brou
- tallades del peix sense espina
- grells
- ceba
- tomàtiga
- alls
- julivert
- nyora fregida
- oli
- aigua
- sal
Preparació
- Fregirem una o dues nyores i en estar cuites, n’extraurem la popa i la reservarem.Iniciarem un sofregit amb grells i alls, i minuts després, tomàtiga de ramellet tallada i un brot de julivert.
- Quan el sofregit estigui bastant cuit, hi afegirem tots els escapçalls de la llampuga: el cap, l’espina central i totes les tares del peix.
- Després de sofregir el peix uns minuts, traurem els alls i hi afegirem l’aigua necessària per fer el brou. Deixarem que cogui uns 15 o 20 minuts. Salarem degudament.
- Quan el brou estigui al seu punt o al nostre gust, el colarem i el deixarem al foc perquè es mantengui ben calent.
- Dins una greixonera o un altre recipient idoni, hi començarem un sofregit de ceba i quan comenci a estar cuita, hi agregarem tomàtiga de ramellet pelada i picada.
- Quan el sofregit està al seu punt, hi introduirem popes de la llampuga sense espines, deixant que se sofregeixin uns minuts més, remenant adesiara.
- Afegirem el brou i deixarem que alci el bull. Aleshores hi ficarem els fideus (tant poden ser prims com mitjancers) i els farem bullir segons les instruccions del fabricant.
- Pocs minuts abans de llevar-los del foc, hi afegirem una picada d’all, julivert i la popa de la nyora. Els servirem calents.
- A partir de la recepta d’Antoni Ramon Oliver (Palma, 1945-Portocolom, 2010).
- Abans de tirar els fideus s’hi poden posar xítxeros i a la picada hi diu molt un bocí de fetge de la llampuga, segons el pescador mestre Jaume Vadell Ferrer (Portocristo, 1924-2009).
