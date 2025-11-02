DIONÍS A TAULA
Miquel Oliver: pioner d’un vi emblemàtic (i 3)
Vins i Vinyes Miquel Oliver
Tota la tasca començada per Sion Oliver i seguida per Francesc Oliver i Miquel Oliver continua amb passa ferma amb Pilar Oliver. Muscat continua essent un dels vins més emblemàtics i, alhora, un dels més demandats del celler. De son pare, Pilar comenta que en el procés lent en què va agafar el comandament del celler, li va donar molta de tranquil·litat i seguretat saber que, si en qualsevol moment tenia un emperò o un dubte sobre gerència o elaboració, podia parlar-ne amb son pare: «Ell em va saber transmetre allò que és la meva vida: el món del vi. Hi estic enganxada. De fet, és al celler on em trob bé i em relax. Mon pare em va engrescar perquè tengués il·lusió per fer projectes nous, que fos valenta, agosarada, que no em deixàs intimidar per ningú, com també que fos honesta, prudent i humil, i a fer les coses ben fetes».
Ara que Miquel Oliver i Juan ha partit, la seva filla comenta que se n’ha temut que son pare era una persona molt estimada i molt respectada en el sector vitivinícola de Mallorca, amb molt bons amics i companys. «Ha deixat una empremta molt important».
El futur d’aquest celler de Petra està assegurat amb una cinquena generació. Joan Pau Oliver, net de Miquel i nebot de Pilar, és enòleg i fa un grapat d’anys que hi treballa. D’altra banda, els fills de Pilar i de Jaume Olivella (enginyer en indústria alimentària i enòleg, també dedicat al celler), sembla que seguiran el camí iniciat pels seus avantpassats: Actualment, Jaume fa el darrer curs d’Enologia a la Universitat Rovira i Virgili, i Aina el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses i Màrqueting i Publicitat a la Universitat de Santander. «Tot i això —apunta Pilar— ells seran els que decidiran en què volen treballar. Pensam que ha de ser una feina que els ompli, els satisfaci, els motivi i els faci feliços, com ha estat el nostre cas».
Per acabar, parlarem del Muscat, que ha servit per recordar el vinater Miquel Oliver i Juan. Està elaborat amb les varietats moscatell de Frontinhan i moscatell d’Alexandria. El raïm de l’anyada de 2024 es va veremar els mesos d’agost i setembre i va fermentar durant 14 dies dins dipòsits d’acer inoxidable entre 16 i 17 graus. És d’un color groc pàl·lid i de rivet verdós. Té aromes delicades de flors blanques i reminiscències d’albercoc. En boca és fresc, un punt untuós i sec. És una excel·lent opció per acompanyar un arròs de marisc, una llampuga amb pebres, un tombet amb ous frits o uns ravioli amb carabassa i oli de sàlvia.
