Cuina amb memòria

Foie gras (paté) de Can Marquès

Sovint diem foie gras a un derivat pastós de carn o fetge, quan seria més correcte denominar-lo paté. La recepta d’avui n’és un exemple

Antoni Tugores

Amb el temps, hem incorporat barbarismes relacionats amb la cuina. El foie gras és un gal·licisme (en occità fetge gras) que es refereix a un producte molt apreciat en la gastronomia occitana, elaborat a partir de fetge hipertrofiat d’oques o ànecs, que han estat sobrealimentats per tal d’obtenir-ne un fetge gras i més gros. Actualment organitzacions animalistes es mostren contràries al tracte que reben aquests animals. El paté és diferent, ja que es pot preparar amb fetge de porc i d’altres animals o tenir una barreja de diferents fetges; o radicalment diferent: amb salmó, albergínia, musclos.

Ingredients

  • 1 quilo de fetge de porc
  • ¾ de quilo de xulla de l’esquena
  • 1 quilo de carn magra de porc
  • 1 copa de conyac
  • 1 tassonet de xerès (tipus Tío Pepe)
  • 1 copa de porto
  • Trufa
  • Nou moscada
  • Sal i pebre bo al gust

Preparació

  • Una vegada hem pesat els ingredients, els capolarem finament per separat: la carn, la xulla i la carn magra. Si fes falta, la capolaríem una o dues vegades més, fins a obtenir una pasta ben fina. Si la carn és molt greixosa tendrem esment en no posar-hi tanta xulla.
  • Dins un ribellet o recipient semblant mesclarem els tres ingredients. Hi anirem afegint, mentre ho anam mesclant, el conyac, el xerès, el porto, la trufa i la nou moscada.
  • Finalment ho salpebrarem al gust (mínim 50/60 g de sal) i ho mesclarem bé. És important que es mesclin tots els gusts i la carn es perfumi de tots els ingredients que hi hem afegit. La pasta ha d’estar ben lligada.
  • Quan la pasta té la textura desitjada, anirem omplint pots adients, malavejant no omplir-los del tot, ja que ha de quedar una petita càmera d’aire, que desapareixerà quan les bullirem.
  • Posarem els potets ben tancats dins un recipient adequat i els taparem d’aigua. Posarem el recipient a bullir, al bany maria, almenys unes dues hores; es produirà el buit, perdran l’aire i es podran conservar al llarg de mesos.
  • Devem la recepta a Catalina Marquès Tous, d’Inca (Palma, 1936).
  • Hi ha receptes de pasta de fetge de porc força més senzilles, gairebé fet amb fetge, xulla i carn de porc, a més de sal i pebre bo. Hi havia famílies que ho preparaven així el dia de les matances.

