Cuina amb memòria
Foie gras (paté) de Can Marquès
Sovint diem foie gras a un derivat pastós de carn o fetge, quan seria més correcte denominar-lo paté. La recepta d’avui n’és un exemple
Amb el temps, hem incorporat barbarismes relacionats amb la cuina. El foie gras és un gal·licisme (en occità fetge gras) que es refereix a un producte molt apreciat en la gastronomia occitana, elaborat a partir de fetge hipertrofiat d’oques o ànecs, que han estat sobrealimentats per tal d’obtenir-ne un fetge gras i més gros. Actualment organitzacions animalistes es mostren contràries al tracte que reben aquests animals. El paté és diferent, ja que es pot preparar amb fetge de porc i d’altres animals o tenir una barreja de diferents fetges; o radicalment diferent: amb salmó, albergínia, musclos.
Ingredients
- 1 quilo de fetge de porc
- ¾ de quilo de xulla de l’esquena
- 1 quilo de carn magra de porc
- 1 copa de conyac
- 1 tassonet de xerès (tipus Tío Pepe)
- 1 copa de porto
- Trufa
- Nou moscada
- Sal i pebre bo al gust
Preparació
- Una vegada hem pesat els ingredients, els capolarem finament per separat: la carn, la xulla i la carn magra. Si fes falta, la capolaríem una o dues vegades més, fins a obtenir una pasta ben fina. Si la carn és molt greixosa tendrem esment en no posar-hi tanta xulla.
- Dins un ribellet o recipient semblant mesclarem els tres ingredients. Hi anirem afegint, mentre ho anam mesclant, el conyac, el xerès, el porto, la trufa i la nou moscada.
- Finalment ho salpebrarem al gust (mínim 50/60 g de sal) i ho mesclarem bé. És important que es mesclin tots els gusts i la carn es perfumi de tots els ingredients que hi hem afegit. La pasta ha d’estar ben lligada.
- Quan la pasta té la textura desitjada, anirem omplint pots adients, malavejant no omplir-los del tot, ja que ha de quedar una petita càmera d’aire, que desapareixerà quan les bullirem.
- Posarem els potets ben tancats dins un recipient adequat i els taparem d’aigua. Posarem el recipient a bullir, al bany maria, almenys unes dues hores; es produirà el buit, perdran l’aire i es podran conservar al llarg de mesos.
- Devem la recepta a Catalina Marquès Tous, d’Inca (Palma, 1936).
- Hi ha receptes de pasta de fetge de porc força més senzilles, gairebé fet amb fetge, xulla i carn de porc, a més de sal i pebre bo. Hi havia famílies que ho preparaven així el dia de les matances.
