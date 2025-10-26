DIONÍS A TAULA
Miquel Oliver: pioner d’un vi emblemàtic (2)
Vins i Vinyes Miquel Oliver
Continuant el fil de la setmana anterior, Miquel Oliver i Juan va ser un pioner amb el vi Muscat. Va encetar un camí perquè va ser el primer de l’Estat espanyol que va fer un vi sec amb raïm de moscatell. La comercialització del Muscat els dos primers anys (1992 i 1993) no va ser bufar i fer ampolles perquè la gent no entenia si era un vi sec o un vi dolç o si l’havia de prendre amb els plats principals o amb les postres. Pilar Oliver i Vich, primera enòloga de Mallorca i filla de Miquel Oliver, recorda que ser un camí de pedres perquè gairebé no es venia: «Era el vi que preníem a ca nostra i el que duia quan anava a sopar amb els amics. Fins i tot m’arribaren a demanar si no en feia cap altre perquè només em presentava amb Muscat».
El tercer any d’elaboració, el 1994, va ser decisiu per a l’èxit. Miquel Oliver es va qüestionar si allò que ells consideraven tan bo, realment no ho era. Així que va decidir enviar unes mostres al concurs de l’Associació Espanyola de Sommeliers —avui extingit— i el varen guardonar com el millor blanc d’Espanya. Pilar Oliver rememora que aquest premi no va ser solament una alegria per al seu celler, sinó que va suposar una fita per a tot el sector vitivinícola de l’illa perquè va ser el primer reconeixement d’àmbit estatal que va arribar a Mallorca. A partir d’aquell moment es varen disparar les vendes de Muscat i va començar la muscatomania, que encara ara continua vigent. De fet, els amics de Pilar Oliver li demanaven expressament que dugués Muscat als sopars que feien, però no en podia dur perquè la demanda era «brutal», recorda.
Pel que fa a la direcció del celler, Pilar Oliver comenta que son pare li va cedir les regnes de manera progressiva: «No hauria estat bo per a ell ni per a mi que es fes d’un dia per l’altre. El celler era la seva vida i la vinya la seva passió. Duia el món del vi a la sang. Fa 34 anys que hi faig feina; mon pare, a poc a poc, em va donar més responsabilitats fa devers 14 anys. No record un dia en concret que em deixàs el comandament. Primer va començar a venir al celler només tres dies per setmana i després ho feia esparses vegades. Record que un dia li vaig dir que feia dues setmanes que no compareixia pel celler. Ell em va demanar: ‘he de venir?’; i jo li vaig dir que sí. Aleshores ell va venir, va fer una volta, va dir que tot estava molt bé i se’n va tornar a casa. Això ho va fer un parell de vegades. En total, vàrem fer feina plegats gairebé 20 anys, per a mi va ser fonamental perquè tot i haver treballat a altres cellers, jo tenia la teoria i havia fet pràctiques, però em faltava aprendre allò que ell em va ensenyar: entendre el celler i el vi a Mallorca», remarca Pilar. La setmana que ve finalitzarem aquest escrit. n
