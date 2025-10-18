Cuina amb memòria
Las recetas de Antoni Tugores | Raors torrats
Quan comença setembre s’aixeca la veda d’un dels peixos més desitjats, el raor. El seu sabor és únic i la seva cotització s’ajusta al desig de degustar-lo
Quan al segle XVIII el científic i zoòleg suec Carl von Linné va realitzar una classificació d’éssers vius, va batejar aquest peix que en català se sol nomenar llorito com a peix navalla: ikhthys (peix) i Xyrichtys (navalla d’afaitar, en grec). Segons l’escriptor Ramon Solsona (Barcelona, 1950), la seva forma plana i estreta recorda la fulla d’un ganivet esmolat, que per això es diu també raor o navalla d’afaitar. Ambdós noms, el del raor del barber i el del peix s’escriuen i es pronuncien exactament igual. Aquest peix és molt gustós, però potser estigui sobrevalorat.
Ingredients
- Raors
- Sal
- Oli
Preparació
- Habitualment, quan hem demanat a professionals i bones cuineres/ers casolans la manera de com preparar els raors, tots ens han recomanat fregir-los, amb farina o (preferentment) sense. Tots menys un: un home que visqué la mar des de nin i que va dedicar la seva joventut a la pesca i la maduresa a la comercialització del peix. Es tracta de Josep Pinya Torres (Portocristo, 1936-Manacor 2018), que ens aconsellà preparar-los torrats.
- Eliminarem les vísceres dels raors. No eliminarem mai el cap, ja que el seu sabor és especial, tot i que caldrà anar molt en compte amb les espines, que són molt dures i que, en alguns casos, poden tenir pedres diminutes.
- A l’hora de torrar-los, no eliminarem l’escata de les femelles, de color rosat i grossària més petita, atès que quan es torren, amb la calentor l’escata s’adhereix a la popa aportant un gust encara més saborós. Per altra banda, sí que escatarem els mascles, més grossos i de color una mica verdós, perquè en aquest cas l’escata resulta incòmoda.
- Torrarem els raors amb una graella sobre el caliu o bé a la planxa, pels dos costats.
- Els assaonarem solament amb sal i oli verge.
- Els podem acompanyar amb una ensalada verda o amb patates fregides. O amb les dues coses.
- Torrats o fregits, hi ha moltes més maneres de presentar-los. Una de les més delicioses és amb una salsa de tomàtiga de ramellet torrada, amanida amb sal i oli i una finíssima picada d’all i julivert.
- Hi ha altres versions que contemplen acompanyar els raors d’una salsa de tomàtiga mesclada amb pebres fregits amb llorer i alls.
- Sigui com sigui, el raor serà sempre una bocinada exquisida.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ya se sabe el lugar en el que actuará Alejandro Sanz en Mallorca y el día en que se pondrán las entradas a la venta
- Bar Rita, 15 años de resistencia en Canamunt: “Inmobiliarias me han ofrecido dinero para informar de pisos que se vacían y les he echado con mi forma de dar los buenos días”
- Un individuo muy violento amenaza a su familia y se enfrenta a policías en Inca por segunda vez en una semana
- Un concejal de Palma estaciona el coche oficial en un aparcamiento de discapacitados
- Nuevas áreas para autocaravanas en Mallorca: por qué Son Serra es tan popular entre los campistas… y Muro no
- Los Mossos investigan como posible homicidio la muerte del fundador de Mango y consideran a su hijo sospechoso
- Ordenan la demolición de una construcción en la que se almacenan residuos del puerto del Molinar
- El antiguo colegio y la iglesia de Montesión de Palma ya son de Víctor Madera hasta el año 2095