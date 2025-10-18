Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuina amb memòria

Las recetas de Antoni Tugores | Raors torrats

Quan comença setembre s’aixeca la veda d’un dels peixos més desitjats, el raor. El seu sabor és únic i la seva cotització s’ajusta al desig de degustar-lo

Raors torrats | A. T.

Antoni Tugores

Quan al segle XVIII el científic i zoòleg suec Carl von Linné va realitzar una classificació d’éssers vius, va batejar aquest peix que en català se sol nomenar llorito com a peix navalla: ikhthys (peix) i Xyrichtys (navalla d’afaitar, en grec). Segons l’escriptor Ramon Solsona (Barcelona, 1950), la seva forma plana i estreta recorda la fulla d’un ganivet esmolat, que per això es diu també raor o navalla d’afaitar. Ambdós noms, el del raor del barber i el del peix s’escriuen i es pronuncien exactament igual. Aquest peix és molt gustós, però potser estigui sobrevalorat.

Ingredients

  • Raors
  • Sal
  • Oli

Preparació

  • Habitualment, quan hem demanat a professionals i bones cuineres/ers casolans la manera de com preparar els raors, tots ens han recomanat fregir-los, amb farina o (preferentment) sense. Tots menys un: un home que visqué la mar des de nin i que va dedicar la seva joventut a la pesca i la maduresa a la comercialització del peix. Es tracta de Josep Pinya Torres (Portocristo, 1936-Manacor 2018), que ens aconsellà preparar-los torrats.
  • Eliminarem les vísceres dels raors. No eliminarem mai el cap, ja que el seu sabor és especial, tot i que caldrà anar molt en compte amb les espines, que són molt dures i que, en alguns casos, poden tenir pedres diminutes.
  • A l’hora de torrar-los, no eliminarem l’escata de les femelles, de color rosat i grossària més petita, atès que quan es torren, amb la calentor l’escata s’adhereix a la popa aportant un gust encara més saborós. Per altra banda, sí que escatarem els mascles, més grossos i de color una mica verdós, perquè en aquest cas l’escata resulta incòmoda.
  • Torrarem els raors amb una graella sobre el caliu o bé a la planxa, pels dos costats.
  • Els assaonarem solament amb sal i oli verge.
  • Els podem acompanyar amb una ensalada verda o amb patates fregides. O amb les dues coses.
  • Torrats o fregits, hi ha moltes més maneres de presentar-los. Una de les més delicioses és amb una salsa de tomàtiga de ramellet torrada, amanida amb sal i oli i una finíssima picada d’all i julivert.
  • Hi ha altres versions que contemplen acompanyar els raors d’una salsa de tomàtiga mesclada amb pebres fregits amb llorer i alls.
  • Sigui com sigui, el raor serà sempre una bocinada exquisida.

