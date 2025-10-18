DIONÍS A TAULA
Miquel Oliver: pioner d’un vi emblemàtic (1)
Vins i Vinyes Miquel Oliver
Ha passat gairebé un mes d’ençà del traspàs de Miquel Oliver i Juan. Són molts els que han plorat aquesta pèrdua i encara retronen les paraules que li va dedicar Antoni Bennàssar i Roig, que durant més de dues dècades va ser el president de la denominació d’origen Pla i Llevant. Bennàssar va dir d’Oliver va ser «una de les persones que més han fet per dignificar i projectar el vi de Mallorca i, en particular, de la DO Pla i Llevant».
Com molts voldrien, va morir a ca seva, a Petra, la terra on va fer de vinater. Aquest ofici que va viure amb gelosia i amb passió, i el va heretar del seu padrí Sion Oliver i Muntaner i son pare, Francesc Oliver i Torrens. Tot i que el seu progenitor li va fer de mestre, va aprendre la seva feina a força de travelar i de tornar a començar. També es formava amb la lectura. Llegia moltíssim, com ara de la revista La semana vitivinícola. «Sempre va ser una persona molt inquieta, amb moltes ganes de provar i d’experimentar i res li feia por», recorda la seva filla Pilar Oliver.
Tot i que el celler de Miquel Oliver actual es troba a la carretera de Petra a Sineu (MA-3340), l’antic és dins el poble natal de Juníper Serra. Es va construir l’any 1865 i pertanyia a Can Torrella, una família noble que el va vendre a Sion Oliver (avi de Miquel Oliver) l’any 1912, el qual tenia vinya pròpia, a Son Caló, tot i que també comprava raïm a altres pagesos. Miquel Oliver va fer créixer el camp de ceps a una altra zona del terme de Petra, ses Ferritges, on actualment s’ubica el celler nou amb 22 hectàrees de vinya, d’on prové el raïm amb el qual s’elabora el vi d’aquest celler.
Sens dubte, hi ha un vi que està molt lligat a la figura de Miquel Oliver. Es tracta del Muscat, el qual va néixer de la casualitat i de la necessitat. Als anys 90 es va disparar a Mallorca la demanda del vi blanc. Aquí es feia molt de vi negre i també vi rosat. Oliver es va trobar que no tenia gaires ceps per elaborar vi blanc, com que només disposava de moscatell, amb el qual feia una mistela, i va decidir usar-lo per fer un vi sec. «Els primers anys varen ser difícils —recorda Pilar Oliver— perquè mon pare no va fer un nou vi blanc, sinó que va crear un producte; va ser un pioner perquè en aquella època a l’Estat espanyol no hi havia cap vi sec fet amb moscatell». La setmana vinent en continuam parlant.
