Dulces El Toro reinventa el polvorón con aceite de oliva virgen extra y lo convierte en un bocado navideño sin manteca ni almendra

A tres meses de la Navidad, los hornos de la Pastelería Galicia en Tordesillas (Valladolid) ya trabajan a pleno rendimiento para elaborar los icónicos Dulces El Toro. Este año, sin embargo, el aroma a canela y harina tostada viene acompañado de una importante novedad que marca un hito en sus 175 años de historia: el lanzamiento de un polvorón elaborado con aceite de oliva virgen extra (AOVE) de pago de Valdecuevas, sin manteca de cerdo ni almendra, una apuesta estratégica para conquistar nuevos mercados y esquivar viejas polémicas.

Esta innovadora receta, que sustituye la tradicional manteca de cerdo, tiene un doble objetivo. Por un lado, abre las puertas al mercado musulmán, al ofrecer un producto apto para su consumo que respeta sus preceptos. Por otro, facilita su entrada en Estados Unidos, evitando los complejos aranceles y vetos que a menudo afectan a productos que contienen grasas de origen porcino.

Una historia marcada por la polémica taurina

La trayectoria de Dulces El Toro es una historia de resiliencia. Fundada en 1850 por el tatarabuelo de Álvaro Galicia como Pastelería Galicia, la empresa bautizó su producto estrella como El Toro de la Vega, en un claro homenaje al controvertido festejo taurino de la localidad. Este vínculo con la tauromaquia situó a la centenaria pastelería en el punto de mira de los colectivos animalistas.

Durante años, la marca ha sufrido un acoso constante y boicots organizados a través de las redes sociales. Comentarios como "Están hechos sobre la sangre de un toro, ni se os ocurra comprarlos" se convirtieron en una campaña de desprestigio digital. La presión fue tal que, como explica resignado Álvaro Galicia, actual gerente, "hace años, en 2015, quitamos 'de la Vega' de la marca", dejándola simplemente en Dulces El Toro.

100.000 polvorones diarios

A pesar de este gesto, la persecución no ha cesado a este negocio familiar que después tuvo que pleitear y vencer a Osborne por el uso del toro. Los Galicia dan empleo a más de 25 personas y la pastelería es un pilar económico en la región.

En la fábrica de Tordesillas, la actividad es frenética. Se elaboran cerca de 100.000 polvorones diarios (unos 4.500 kilos), concentrando el 80% de su producción anual entre mediados de septiembre y Navidad. Álvaro Galicia revela que el secreto de su éxito "comienza en el tratamiento de las harinas y el azúcar" antes del amasado.

Producción, tradición y una curiosa receta

Curiosamente, la tradición de la casa invierte las definiciones clásicas de los dulces navideños: el famoso polvorón El Toro es, en realidad, un mantecado, ya que su receta original no lleva almendra. Por el contrario, el mantecado El Toro es el que sí incorpora granitos de almendra en su composición.

Frente a los ataques, la empresa ha recibido un apoyo abrumador. Desde el ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien confesó tener siempre "una cajita a mano", hasta entidades como la Ruta del Vino de Rueda, que promociona los productos de la zona. Todos coinciden en que no se puede mezclar una tradición repostera con la polémica taurina.

Con la nueva línea de polvorones de aceite de oliva virgen extra, Dulces El Toro busca además de la paz, la expansión. "Lo único que queremos es que nos dejen trabajar tranquilos", afirma Álvaro Galicia mientras supervisa la producción. Sus dulces ya llegan a toda España -especialmente Castilla y León, Galicia, Madrid y País Vasco- y a países europeos como Polonia, Suiza, Suecia, Francia o Reino Unido. Ahora se proponen la conquista de Estados Unidos.

En su 175º aniversario, la empresa, además de celebrar su legado demuestra una admirable capacidad de adaptación: innovar en la receta para endulzar paladares en todo el mundo y, al mismo tiempo, proteger una herencia que ha sobrevivido a casi dos siglos de historia.