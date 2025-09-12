DIONÍS A TAULA
Un vi que va marcar una nova etapa
Blanc de Blancs 2024; Galmés i Ferrer
Arnau Galmés i Ferrer prové d’una família de viticultors de Petra. El seu padrí, Joan Galmés, va començar a elaborar vi devers l’any 1938. Va continuar l’ofici son pare, Guillem, i després el va heretar ell. De ben jove se li encomanà la passió pel raïm, pel most i per la màgia de la fermentació; per això, va començar a estudiar Enologia a l’Escola de Viticultura de Requena l’any 1989 i, posteriorment, va continuar formant en Enologia a la Universitat Rovira i Virgili, uns estudis que va finalitzar el 1994. Aquest any, va començar a vendre vi embotellat per primera vegada, ja que a ca seva l’havien venut sempre a granel.
El pas de vendre el vi envasat va coincidir amb la presentació del seu primer blanc i, per tant, l’inici d’una nova etapa al celler. «A ca nostra sempre havien fet vi negre i, qualque pic, una mica de rosat». Així, ara fa poc més de tres dècades, va aparèixer el primer Blanc de Blancs del celler Galmés i Ferrer, de l’anyada 1993, que, durant aquest temps, ha evolucionat i que avui dia s’elabora a partir de tres varietats (dues autòctones i una de forana): premsal, viognier i giró ros. Per fer-lo, les tres castes de raïm es treballen per separat i després se’n fa un cupatge. Galmés explica que és un vi jove, fresc i afruitat, en el qual el giró aporta una complexitat aromàtica, volum i estructura perquè ha estat fermentat en bota de roure. Arnau Galmés comenta que l’ha concebut «com un vi blanc jove, fresc i afruitat que alhora té una complexitat aromàtica i una estructura que fa que aguanti bé el pas del temps dins la botella».
La primera etiqueta que va tenir —que també il·lustra aquest article— va ser obra de l’artista solleric Pep Girbent i consistia en una reproducció d’una aquarel·la de la Foradada, la qual, a través d’aquest paisatge encisador, evoca la vinculació mil·lenària del vi amb Mallorca. A partir de l’anyada 2007, s’il·lustra amb un disseny creat per l’arquitecte manacorí Llorenç Brunet que simbolitza, d’una banda, un roll de vi que cau de l’ampolla al tassó i, de l’altra, la cadena d’ADN del vi, amb les lletres dels noms de les varietats que el fan possible.
Pel que fa al tast, som davant un vi d’un groc lluent, amb reflexos que recorden el color verd. S’hi poden ensumar aromes de pruna de frare blanc i de pinya. En boca és equilibrat, la qual cosa el fa un bon acompanyant d’unes tallarines de marisc, d’un formatge tendre o d’un bacallà al forn.
