Cuina amb memòria
Llampuga amb salsa coent
Des dels darrers dies d’agost, ja es troba a les peixateries –i a bon preu– la llampuga, un peix essencial dins la cuina de tardor
Sovint es diu que el nom de llampuga té a veure amb la meteorologia pròpia del temps de final d’estiu, quan molts de vespres llampega, un temps que coincideix amb la pesca d’aquest peix. Allò cert és que té una denominació molt semblant en altres idiomes ben diferents del nostre, i pareix que l’origen –com expliquen els estudiosos Enric Massutí i Sebastià Vidal a La llampuga: un mite de tardor– estaria més aviat relacionat amb la lluentor ja que la teoria més acceptada és que el mot prové del grec lampros que significa brillant, relluent en excés o lampas/lampados que significa torxa o llum.
Ingredients:
- Llampuga tallada en rodanxes fines
- 1 ceba grossa
- 2 alls
- 500 g de tomàtiga pelada
- Oli d’oliva
- Moraduix i tem (al gust)
- Llorer
- 1 tassonet de vi blanc
- Sal i pebre bo
Per a la picada:
- Olives verdes sense pinyol
- Pebres coents en vinagre
- Tàperes
- Ametlles pelades (crues o torrades)
Preparació:
- Fer el sofregit:
- Sofregir la ceba tallada en juliana i els alls laminats dins una cassola o paella grossa amb oli d’oliva.
- Al cap de 7–8 minuts, quan la ceba sigui gairebé cuita, afegir la tomàtiga pelada (sense excés de suc).
- Coure i sofregir a poc foc, remenant adesiara.
- Aromatitzar la salsa:
- Afegir llorer, un brot de tem i un altre de moraduix.
- Salpebrar.
- Continuar remenant per evitar que la salsa s’aferri.
- Preparar la picada:
- Trossejar les tàperes (meitat tallades, meitat senceres), les olives laminades, les ametlles picades (no gaire finament) i els pebres coents en rodanxes fines.
- Afegir la picada a la paella.
- Afegir el vi i la llampuga:
- Incorporar un tassonet de vi blanc i deixar que l’alcohol s’evapori.
- Col·locar les tallades de llampuga crues dins la salsa.
- Coure uns 3 minuts per cada banda fins que la salsa espesseixi.
- Acabat i servei:
- Apagar el foc i deixar reposar una estona.
- Es pot menjar fred o calent.
Variacions possibles:
- A la picada: es poden substituir les ametlles per avellanes.
- Si no hi ha pebres coents en vinagre, utilitzar el tipus de coent que més convingui.
- És important mantenir tàperes i olives en abundància.
