Cuina amb memòria
Pa de figa
La figuera és un dels arbres mítics del paradís; el seu fruit, la figa, ha contribuït a la supervivència del nostre poble al llarg de generacions
És, sens dubte, una de les fruites més sensuals, amb la seva pell llisa, sovint crivellada, i una carn vermella o rosada, exquisida. A l’antigor, els grecs consideraven la figa tan sana que la integraren dins l’alimentació dels atletes, mentre era considerada deliciosa per poetes i filòsofs, que cantaren les seves excel·lències. Fresques o seques, les figues han servit al llarg de generacions, per mitigar la fam, com a postres i com a recurs culinari, mesclat amb ingredients salats o dolços. Les figues malmeses o d’inferior qualitat, han servit per engreixar porcs, aliment bàsic dels mallorquins.
PA DE FIGA
Ingredients:
- Figues de les millors varietats
- Aigua
- Llavors de fonoll
- Bessons d’ametlla
- Fulles de figuera
Preparació:
- Selecció i preparació de les figues:
- Triar figues seques de varietats de més qualitat i amb millor aparença.
- Escaldar-les amb aigua calenta per netejar-les.
- Deixar degotar i eliminar el capollet.
- Mòlta i mescla:
- Capolar les figues amb una llossa petita.
- Trempar les figues mòltes amb llavoretes de fonoll.
- Afegir bessons d’ametlla crus, sencers o tallats en llenques fines.
- Pastar bé la mescla, com si fos un pa.
- Formar els paquets:
- Fer pilots de la mescla de la grossària d’una mitja taronja, amb la base plana.
- Introduir-los dins el forn uns 10 minuts.
- Embolicar i conservar:
- Quan es puguin manejar, embolicar amb fulles verdes de figuera.
- Tancar amb fil de porc deixant un nus que permeti penjar-los.
- Penjar i conservar; si es fa correctament, el pa de figa té molta durada.
Història i autoria:
- Del pa de figa ja hi ha referències escrites al segle XIV.
- Tradició actual: possessió de Son Mut Nou, de Montserrat Pons.
- Recepta de Catalina Brunet Fortuny, de Sineu (Marratxí, 1933), que manté la tradició rigorosament.
