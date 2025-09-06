Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuina amb memòria

Pa de figa

La figuera és un dels arbres mítics del paradís; el seu fruit, la figa, ha contribuït a la supervivència del nostre poble al llarg de generacions

Cuina amb memòria | Pa de figa

Cuina amb memòria | Pa de figa / DM

Antoni Tugores

És, sens dubte, una de les fruites més sensuals, amb la seva pell llisa, sovint crivellada, i una carn vermella o rosada, exquisida. A l’antigor, els grecs consideraven la figa tan sana que la integraren dins l’alimentació dels atletes, mentre era considerada deliciosa per poetes i filòsofs, que cantaren les seves excel·lències. Fresques o seques, les figues han servit al llarg de generacions, per mitigar la fam, com a postres i com a recurs culinari, mesclat amb ingredients salats o dolços. Les figues malmeses o d’inferior qualitat, han servit per engreixar porcs, aliment bàsic dels mallorquins.

PA DE FIGA

Ingredients:

  • Figues de les millors varietats
  • Aigua
  • Llavors de fonoll
  • Bessons d’ametlla
  • Fulles de figuera

Preparació:

  1. Selecció i preparació de les figues:
  • Triar figues seques de varietats de més qualitat i amb millor aparença.
  • Escaldar-les amb aigua calenta per netejar-les.
  • Deixar degotar i eliminar el capollet.
  1. Mòlta i mescla:
  • Capolar les figues amb una llossa petita.
  • Trempar les figues mòltes amb llavoretes de fonoll.
  • Afegir bessons d’ametlla crus, sencers o tallats en llenques fines.
  • Pastar bé la mescla, com si fos un pa.
  1. Formar els paquets:
  • Fer pilots de la mescla de la grossària d’una mitja taronja, amb la base plana.
  • Introduir-los dins el forn uns 10 minuts.
  1. Embolicar i conservar:
  • Quan es puguin manejar, embolicar amb fulles verdes de figuera.
  • Tancar amb fil de porc deixant un nus que permeti penjar-los.
  • Penjar i conservar; si es fa correctament, el pa de figa té molta durada.

Història i autoria:

  • Del pa de figa ja hi ha referències escrites al segle XIV.
  • Tradició actual: possessió de Son Mut Nou, de Montserrat Pons.
  • Recepta de Catalina Brunet Fortuny, de Sineu (Marratxí, 1933), que manté la tradició rigorosament.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents