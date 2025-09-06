DIONÍS A TAULA
La ginebra més jove de Mallorca
Gin s'Era: Candy Real Estate - DosPerellons
La setmana vinent, el 12 de setembre, dia de la Mare de Déu de Lluc —perquè la Diada de Mallorca és i serà el 31 de desembre—, Gin s’Era tendrà un mes de vida. Tot i ser una ginebra molt novella en el mercat, tothom que l’ha tastada en parla molt bé.
Es tracta d’un producte de Candy Real Estate, una empresa mallorquina que fa més de 16 anys que es dedica a la distribució de begudes a bars, cafeteries, pubs i restaurants. Eugeni Triay n’és el responsable, juntament amb el seu fill, que nom com ell. Explica que fa temps que tenien ganes treure un producte que fos realment propi: «La ginebra ens va semblar la millor opció per ampliar el nostre catàleg. D’una banda, perquè és molt present avui dia a la sobretaula, a horabauxes i a festes nocturnes i, d’altra banda, perquè amb l’elaboració d’aquest destil·lat podem transmetre la nostra personalitat i les nostres arrels mallorquines». Triay hi afegeix que volen transmetre autenticitat i proximitat: «Gin s’Era està aromatitzat amb herbes mediterrànies que tots coneixem —principalment cítrics i romaní—, de manera que cada glop et recorda a la nostra terra».
El nom que han triat també va en aquesta línia: Triay recorda que a l’era (que és l’espai aplanat, ferm, on es baten les messes, com ara blat, ordi...), la gent hi feia feina, però també era un lloc on es trobava per xerrar, riure i celebrar: «representa tradició, feina i esforç, però també trobada i festa. «Ens agradava la contraposició d’aquest espai rural, perquè resumeix el que volem que sigui la nostra ginebra: un producte fet amb ofici i amb arrel, però pensat per gaudir-lo en companyia».
Per elaborar-la han optat per DosPerellons: «és una casa amb més de 150 anys d’història i molta experiència en el món dels licors. A més, hi tenim una relació de confiança de fa anys i sabíem que amb ells el resultat seria excel·lent», remarca Triay. Maria Francisca Perelló, responsable de l’empresa licorera, explica que està elaborada amb un alcohol de melasses, en què destaquen els botànics de taronja amarga, llimona i romaní, a més de cardomon. En la concepció de Gin s’Era, hi ha participat l’estudi OnAccent, que s’ha encarregat de la imatge gràfica, i altres professionals que hi han aportat el seu granet d’arena. «Gin s’Era és fruit d’una feina col·lectiva feta aquí i per a la gent d’aquí», conclou Triay.
- Mallorca estrena el primer edificio de pisos de precio limitado: así son, cuándo visitarlos y cómo apuntarse a la lista de espera
- Ibiza arrasa: en siete meses ha eliminado más del 80 % de la oferta turística ilegal
- Quedadas entre desconocidos, sin móviles, en la playa de Palma: 'La única regla es no hablar del trabajo'
- Inca organiza una actividad para contemplar la 'Luna de Sangre' desde el Puig de Santa Magdalena
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Detienen en Palma a un abuelo de 65 años por violar a su nieta de 15
- El aeropuerto de Palma pierde las conexiones de Ryanair con Tenerife, Vigo, Jerez, Santiago y Valladolid
- Consulta aquí los cortes de tráfico y desvíos de la EMT por el gran concierto de la Patrona en Palma