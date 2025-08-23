Cuina amb memòria
Granada de mongetes tendres
Potser la granada (o pastís de verdura) més coneguda sigui la d’albergínia, però se’n poden fer moltes altres granades, com de pèsols, carabassó, carxofes, mongetes...
El terme granada no apareix al Diccionari Alcover-Moll referint-se a un pastís de verdures; malgrat això, com comentàrem fa uns anys, el lingüista Joan Coromines, autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, apuntava la possibilitat que granada pogués provenir del color grana de les albergínies, possiblement el pastís de verdures més conegut entre tots els que es feien tradicionalment a Mallorca. Les mongetes verdes arribaren a Mallorca després de la conquesta d’Amèrica i varen ser dels primers comestibles en ser utilitzats de manera massiva, com els pebres i l’indiot.
Ingredients
- 400 g de mongetes tendres
- 40 g de cuixot tallat en daus petits
- 30 g de molla de pa blanc
- 150 ml de llet
- 3 ous
- Nou moscada ratllada
- Sal
- Pebre bo
- Mantega o saïm per untar el motlo
- Galeta picada per empolvorar el motlo i la superfície del pastís
Preparació
- Netejarem les mongetes i n’eliminarem les puntes. Les triarem fresques i que tenguin un bon color i eliminarem les que tenguin taques, siguin excessivament madures o que la seva textura sigui excessivament forta.
- Les bullirem fins que estiguin al dente, o el que és el mateix, no excessivament cuites, un poc grenyals. Les escolarem i les deixarem refredar.
- Posarem en remull una molla de pa (30 g) en remull amb la llet tèbia.
- Untarem el fondo i les parets d’un motlo rectangular amb una capa fina de mantega (o saïm) i ho empolvorarem generosament amb galeta picada.
- Encendrem el forn a 190°.
- Batrem els tres ous com si haguéssim de fer una truita.
- Capolarem el pa amb la llet i ho incorporarem als ous. Hi afegirem les mongetes trossejades, els daus de cuixot, nou moscada, pebre bo i sal (amb coneixement, perquè el cuixot en du gairebé a bastament). Maria Antònia Sureda Vallespir, de Santa Maria (Manacor, 1960), de qui aprenguérem aquesta recepta estiuenca, aconsella que la mescla en cru sigui un poc fada.
- Remenarem bé tota la massa i l’abocarem dins el motlo.
- Empolvorarem també la superfície de la granada amb galeta picada i l’enfornarem uns 30 minuts; ha de quedar amb un color daurat i si fes falta la gratinaríem.
- Es pot menjar freda o calenta i combina molt bé amb salses; potser la més adient sigui la de tomàtiga.
