DIONÍS A TAULA
Conservar la felicitat per gaudir-la més endavant (i 2)
Sobrassada i embotits Can Company
La sobrassada de porc negre de la raça autòctona de Mallorca és l’estrella de Can Company i segurament l’animal que més admira i estima Gabriel Company, alma mater de tot aquest projecte ramader. També en fan de porc blanc, que no està gens malament. Xesc Reina, mestre xarcuter de Catalunya i de les Illes Balears, ha innovat amb les sobrassades, com va fer amb les botifarres, sobre les quals parlàvem la setmana passada. De sobrassades, n’elabora amb formatge blau, que prové del Pirineu català, de Ceretà (la Cerdanya); de formatge de Menorca, de la Torre d’en Quart; i de curri. «Per fer-ne és bàsic el pebre bord de la varietat autòctona tap de quartí, també sembrat per nosaltres mateixos».
També en fa de vaca de raça mallorquina, que pasturen al Bosc Vell. Aquesta sobrassada —no sé si s’ho han plantejat— pot ser una bona alternativa per a les persones que no mengen porc i la diferència de gust no es nota gaire (la de vaca té més carn i un puntet més intens de sabor). De sobrassada de vaca, només n’elaboren per encàrrec. Un dels seus clients és el restaurant Casa Julián de Tolosa, al País Basc, un dels clàssics per menjar bona carn torrada; mentre que la carn de vedella es pot trobar a restaurants de Mallorca, normalment en format d’hamburguesa. Fa uns anys, també va fer una sobrassada de vedella wagyu: «Em varen comanar elaborar-ne una per al Consolat del Japó de Barcelona, que es va servir amb un tast de sakes, va encantar tothom!», recorda el mestre xarcuter Xesc Reina.
La passió de Reina pels embotits es pot veure al llibre que va publicar l’any passat i que va titular Porca Miseria. Ha recuperat embotits antics com la nora (una varia elaborada amb carn de porc cuita, fruits secs ara albercocs, dàtils i prunes) i la figatella (embotit del segle XVIII fet de carn i fetge de porc i espècies), gràcies a la col·laboració de l’expert gastronòmic Antoni Contreras, els quals es poden comprar a Can Company, i fins i tot ha donat valor al suquet de la sobrassada, que ha batiat com a Ànima: a partir de sobrassada vella, fa un procés complex amb el qual extreu l’essència vermellosa i aromàtica de l’embotit. I, a més a més, elabora guanciale i fuet. Tot un món per assaborir i passar gust!
