Cuina amb memòria

Coca de pasta dolça amb pebres torrats

La combinació entre el dolç i el salat ha fascinat generacions de cuiners i cuineres. La coca dolça amb diferents ingredients salats és un clàssic

Coca de pasta dolça amb pebres torrats | PERE MUNTANER SUREDA

Coca de pasta dolça amb pebres torrats | PERE MUNTANER SUREDA

Antoni Tugores

Els pebres vermells, verds i vidriats, gruixats i molsuts ja són als comerços; són els primers fets aquí, perquè fets a fora n’hi ha tot l’any. Una de les fórmules més utilitzades i celebrades per consumir-los és torrats, però també fregits, especialment per fer part important del tombet i acompanyar, de seguida que arribi, la llampuga. El pebre, en totes les seves variants, és un dels productes arribats a l’illa arran del descobriment d’Amèrica. El pebre es va introduir molt aviat entre el poble, un segle abans que la patata o la tomàtiga; també la xocolata, però reservada només als privilegiats.

COCA AMB PEBRES TORRATS I SOBRASSADA (o RELLOM)

Ingredients per a 2/3 coques

Per a la pasta:

  • 1 kg de farina de força
  • Mig tassó d’aigua
  • 5 ous
  • 250 g de patata bullida
  • 250 g de saïm
  • 250 g de sucre
  • Llevat

Per al cobriment:

  • Pebres torrats en abundància
  • Sobrassada (o rellom de porc)
  • Oli
  • Sucre en pols
  • Sal
  • Pebre bo

Preparació:

  1. Fer la pasta:
  • Diluirem el llevat amb una mica d’aigua tèbia.
  • Mesclarem la patata bullida, els ous batuts, l’aigua, el saïm, el sucre i el llevat.
  • Afegirem la farina a poc a poc fins obtenir la textura desitjada.
  1. Fer tovar la pasta:
  • Deixar reposar fins que pugi (a l’estiu puja més ràpid que a l’hivern).
  • Tornar a treballar la pasta i deixar-la reposar per segona vegada.
  • Pastar una tercera vegada i deixar tovar de nou.
  1. Estendre la pasta i pre-coure:
  • Quan hagi pujat, estendrem una capa fina de pasta sobre una llauna amb voreta.
  • Enfornarem la coca només amb la pasta fins que pugi un poc.
  • La traurem del forn.
  1. Afegir el cobriment:
  • Cobrir amb pebres torrats abundants, trempats amb oli.
  • Repartir pilotets de sobrassada per sobre.
  • Si es fa amb rellom de porc, assaonar amb sal i pebre bo.
  1. Acabar la cocció:
  • Enfornar fins que la pasta acabi de coure (els pebres ja eren cuits, i la sobrassada o el rellom couen molt ràpid).
  1. Acabat final:
  • Treure la coca del forn.
  • Abans de servir (mai calenta), empolsimar amb sucre fi.

Consell de:

  • Maria Gamundí Puig de Palma (Llucmajor, 1924)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents