Cuina amb memòria
Coca de pasta dolça amb pebres torrats
La combinació entre el dolç i el salat ha fascinat generacions de cuiners i cuineres. La coca dolça amb diferents ingredients salats és un clàssic
Els pebres vermells, verds i vidriats, gruixats i molsuts ja són als comerços; són els primers fets aquí, perquè fets a fora n’hi ha tot l’any. Una de les fórmules més utilitzades i celebrades per consumir-los és torrats, però també fregits, especialment per fer part important del tombet i acompanyar, de seguida que arribi, la llampuga. El pebre, en totes les seves variants, és un dels productes arribats a l’illa arran del descobriment d’Amèrica. El pebre es va introduir molt aviat entre el poble, un segle abans que la patata o la tomàtiga; també la xocolata, però reservada només als privilegiats.
COCA AMB PEBRES TORRATS I SOBRASSADA (o RELLOM)
Ingredients per a 2/3 coques
Per a la pasta:
- 1 kg de farina de força
- Mig tassó d’aigua
- 5 ous
- 250 g de patata bullida
- 250 g de saïm
- 250 g de sucre
- Llevat
Per al cobriment:
- Pebres torrats en abundància
- Sobrassada (o rellom de porc)
- Oli
- Sucre en pols
- Sal
- Pebre bo
Preparació:
- Fer la pasta:
- Diluirem el llevat amb una mica d’aigua tèbia.
- Mesclarem la patata bullida, els ous batuts, l’aigua, el saïm, el sucre i el llevat.
- Afegirem la farina a poc a poc fins obtenir la textura desitjada.
- Fer tovar la pasta:
- Deixar reposar fins que pugi (a l’estiu puja més ràpid que a l’hivern).
- Tornar a treballar la pasta i deixar-la reposar per segona vegada.
- Pastar una tercera vegada i deixar tovar de nou.
- Estendre la pasta i pre-coure:
- Quan hagi pujat, estendrem una capa fina de pasta sobre una llauna amb voreta.
- Enfornarem la coca només amb la pasta fins que pugi un poc.
- La traurem del forn.
- Afegir el cobriment:
- Cobrir amb pebres torrats abundants, trempats amb oli.
- Repartir pilotets de sobrassada per sobre.
- Si es fa amb rellom de porc, assaonar amb sal i pebre bo.
- Acabar la cocció:
- Enfornar fins que la pasta acabi de coure (els pebres ja eren cuits, i la sobrassada o el rellom couen molt ràpid).
- Acabat final:
- Treure la coca del forn.
- Abans de servir (mai calenta), empolsimar amb sucre fi.
Consell de:
- Maria Gamundí Puig de Palma (Llucmajor, 1924)
