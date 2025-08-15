ESPECIAL | GASTRONOMÍA
Recetas de verano: fáciles, refrescantes y para toda la familia
En esta época apetecen platos frescos y ligeros que faciliten la digestión y que no resulten demasiado pesados. Las ensaladas, siempre frescas, siempre un regalo de vitaminas, son un reto a la imaginación y a la fantasía creadora, y además, son uno de los platos preferidos en la época estival. Lo mismo ocurre con las menestras, que permiten múltiples combinaciones y muy fáciles de preparar. Tampoco podemos olvidarnos de la fruta o de las cremas, uno de los alimentos preferidos por muchos durante el verano. Su gran variedad permite múltiples combinaciones y se pueden incluir tanto en postres como en platos en general.
A continuación, presentamos una serie de recetas perfectas para cualquier menú de la temporada veraniega, que te aportarán nutrientes y alegrarán tu paladar.
Ensaladas
Menestras
Cremas
Frutas
Y además, puedes acceder al amplio catálogo de contenidos de nuestro portal gastronómico 'Cata Mayor', a todas sus recetas y apuntarte a la newsletter de Pau Arenós para enterarte de todas las novedades del mundo de la gastronomía.
Ensaladas de verano
Ensalada Waldorf con yogur
Ingredientes: manzanas fuji, lechuga, rama de apio, nueces, yogur griego, aceite de oliva, pimienta y sal
Preparación: limpia y corta gajos las manzanas con el cuchillo, conservando la piel. Mezcla variasde lechuga, hoja de roble y mantecosa o trocadero y córtalas con las manos como un buen salvaje. Las nueces pártelas por la mitad. Elige una rama de apio tierna y hazla pedacitos. El olor característico, que recuerda intimidades, te perforará la nariz. Para hacer la salsa, mezcla el yogur griego con aceite, pimienta y sal. Y por último, para el emplatado, coloca en la base las lechugas; encima las manzanas y su fulgor en rojo; reparte el apio y las nueces, sal, pimienta y aceite de oliva. Salsea con el yogur enriquecido.
Ensalada de espárragos y huevo poché
Ingredientes: huevos, espárragos trigueros, rabanitos o tomates cherry, aceite de oliva, vinagre o limón y sal
Preparación: esta opción te llevará un poco más de tiempo que la anteriore, ya que deberás preparar adecuadamente el huevo poché y pasar por la plancha los espárragos. Asegúrate de que la materia prima sea de la mejor calidad posible, los espárragos trigueros, finos y bien cocinados, y los huevos camperos, de gallinas criadas en las mejores condiciones posibles. El punto de la cocción de los huevos debe ser el ideal para que la yema no se solidifique. El mejor complemento para esta ensalada son los rabanitos o los tomates cherry, y para el aliño, además del aceite de oliva, se puede recurrir al limón, el vinagre de manzana, e incluso la mostaza.
Ensalada de pasta, rúcula y tomate seco
Ingredientes: pasta 'penne', rúcula, tomate seco, albahaca aceite de oliva, vinagre o limón y sal
Preparación: si buscas una opción fresca, pero que te sirva como plato único para completar una comida, la pasta puede ser tu mejor aliado. Busca algo original, como los clásicos 'penne' italianos, prepáralos al dente, combínalos con rúcula y tomate seco como opciones preferenciales, y añade aceite de oliva, albahaca y un toque de queso rallado en el aliño.
Ensalada de arroz y salsa rosa
Ingredientes: arroz, tomates cherry, maíz, aguacate, mayonesa, limones, nueces, zanahoria, guisantes, lechuga, corazones de alcachofa, aceite de oliva, sal y pimienta
Ingredientes para salsa rosa saludable: yogur griego natural, remolacha cocida, zumo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta
Preparación: en un bol mezclar todos los ingredientes, revolver bien y sazonar con sal y pimienta. Colocar la mezcla en un molde individual, presionar bien con una cuchara y desmoldar sobre un plato. Decorar con una rodaja de aguacate y servir acompañado de berros si se quiere. Para hacer la salsa rosa solo hay que batir todos los ingredientes e incorporarla al plato.
Menestras de verano
Menestra clásica
Ingredientes: guisantes frescos, zanahorias, jamón ibérico, alcachofas, judías frescas, coliflor, ajo, salsa de tomate, aceite de oliva y sal
Preparación: limpia y pela las verduras y después cuécelas en un cazo con agua hirviendo. Cuécelas por separado y cambia el agua verdura tras verdura. Mientras tanto, corta el jamón en virutas, fríelas en una sartén con un poco de aceite y resérvalas. Después, saltea las verduras con los ajos laminados en otra sartén. Cuando la menestra esté terminada, sírvela con las virutas de jamón.
Menestra al estilo italiano (Ciambotta)
Ingredientes: cebolla, apio, zanahoria, ajo, berenjena, tomates, pimientos rojos, alubias verdes, calabacín, patatas, aceite de oliva, sal
Preparación: limpia y pica las verduras. Después, pon un poco de aceite en una cazuela a fuego medio y cocina las cebollas, el apio y los ajos unos 10 minutos. Cuando las verduras estén doradas, añade la berenjena y el agua y cuece todo durante otros 10 minutos. Mezcla los tomates con la salsa y los pimientos rojos y cocínalo todo a fuego bajo durante unos 15 minutos, removiendo de vez en cuando. Mientras tanto cuece las alubias y cuando estén "al dente", pasalas a un bol y cuece el calabacín en el mismo agua. Haz lo mismo que con las alubias y repite el mismo paso con las patatas. Finalmente, pasa todas las verduras a una misma cazuela y cocinalas a fuego muy suave durante unos 10 minutos, hasta que estén blandas.
Menestra de lentejas y espinacas
Ingredientes: ajo, caldo de verduras, lentejas, patatas rojas, limón, espinacas, aceite, menta fresca, pimienta y sal. Opcional: queso feta, tomate, maiz y champiñones
Preparación: calienta un poco de aceite a fuego medio en una cazuela grande. Fríe el ajo cortado en láminas y cuando esté un poco dorado añade las lentejas con el caldo de verduras y llevalo todo a ebullición. Después baja el fuego, añade las patatas y cocínalo hasta que las lentejas estén tiernas, unos 15 minutos. Mientras tanto, mezcla en un cazo un poco de piel y zumo del limón, las espinacas y pimienta. Cocínalo durante unos pocos minutos y añade la menta fresca. Para terminar, junta las espinacas con las lentejas y añade un poco de queso feta si lo deseas.
Menestra de espaguetis
Ingredientes: espaguetis, guisantes, jamón serrano, cebolla, ajo, apio, perejil, pimienta, aceite, sal. Opcional: queso rallado
Preparación: el jamón serrano se corta en cuadraditos. La cebolla, el ajo y un poco de apio se pican muy menudos. En una sartén se ponen todos estos ingredientes, un poco de perejil picado y aceite caliente, y se rehoga durante unos minutos hasta que cambien de color. Se añaden los guisantes, se sazona todo con sal y pimienta y se cocinan a fuego lento unos minutos más. En un recipiente aparte se cuecen los espaguetis durante 10 minutos en agua hirviendo con un poco de sal y, una vez cocidos, se escurren. Luego, se incorporan los espaguetis a la sartén con los guisantes, se mantiene todo en el fuego, removiendo para que se mezcle bien, y se sirve en una fuente.
Cremas de verano
Crema de zanahorias y mango
Ingredientes: apio, mango, zanahorias, sal, jengibre fresco y nata líquida
Preparación: limpia el apio y pícalo en trocitos. Pela las zanahorias. Cuece el apio y las zanahorias durante unos 20 minutos. Junta en la batidora el apio, las zanahorias, el mango y el jengibre y tritura hasta obtener la textura deseada. Añade un chorrito de nata líquida, guarda en la nevera y, si lo deseas, añade unos trocitos de apio antes de servirlo.
Gazpacho de melón o sandía
Ingredientes: melón o sandía, pimiento verde, pepino, cebolleta, ajo, pan, sal, vinagre y aceite de oliva
Preparación: extrae el melón o la sandía, apartando la cáscara y quedándote únicamente con la parte carnosa del fruto. Pica todos los ingredientes con la batidora. No añadas demasiado pan si no quieres que te quede excesivamente espeso. Al final del todo, echa sal y un chorrito más de aceite de oliva. Puedes decorar con unas hebras de jamón serrano por encima.
Salmorejo
Ingredientes: tomates maduros, vinagre, ajo, pan duro, aceite de oliva, sal, huevo duro rallado y jamón serrano picado
Preparación: junta los tomates, el vinagre, el ajo y el pan y únelos con la batidora hasta lograr el espesor necesario (podrás jugar con el pan: a mayor cantidad, más espesor). Añade la sal, un chorrito de aceite de oliva para darle mejor sabor, y adereza con el huevo duro rallado y el jamón serrano picado. Consérvalo en el frigorífico para consumir a temperatura fría.
Crema de remolacha y yogur
Ingredientes: remolachas cocidas, yogur griego, ajo, zumo de limón, sal y aceite de oliva
Preparación: en primer lugar, debemos triturar la remolacha, previamente cocida, con yogur. Después, añadir medio diente de ajo, zumo de limón, aceite de oliva y sal y triturar todo muy bien hasta obtener una mezcla homogénea. Por último, debes dejar enfriar y solo queda emplatar añadiendo un poco más de yogur por encima, un chorrito de aceite y semillas de sésamo a modo decorativo.
Recetas con fruta
Brochetas de fruta
Ingredientes: fruta variada, zumo de limón, hojas de menta.
Preparación: la fruta se pela, se corta en dados o rodajas del mismo tamaño aproximadamente y se echa en un bol; luego, se rocía con unas gotas de zumo de limón para que no se oscurezca. Los trozos de fruta se van ensartando en palillos especiales para brochetas, combinando colores, sabores y texturas, empezando y terminando con un par de hojas de menta fresca. Se colocan en un plato grande y se sirven. Si se desea pueden regarse con caramelo líquido.
Melón o sandía con queso feta
Ingredientes: melón o sandía, queso feta y miel. Opcional: frutos secos y menta
Preparación: se corta el melón o la sandía en trozos y se les retiran las pepitas. Se trocea el queso feta y los frutos secos y se ponen en un bol. Se mezcla y se introduce en la nevera para que a la hora de servir esté frío. Para servir, se pone en copas o cuenco y se vierte por encima un buen chorro de miel. Se puede decorar con hojas de menta.
Papaya en gelatina de naranja
Ingredientes: papaya, hojas de gelatina, zumo de naranja, azúcar y limón.
Preparación: las hojas de gelatina se remojan en un cuarto de litro de agua. Las papayas, cortadas por la mitad y deshuesadas, se vacían haciendo bolitas con ayuda de un vaciador redondo. Estas se rocían con dos cucharadas de zumo de limón y se reservan. El azúcar se disuelve en el zumo de naranja y se aparta una tacita que se calienta en un cazo para disolver las hojas de gelatina escurridas. Después se incorpora poco a poco al resto del jugo de naranja. Esta mezcla se deja enfriar y, cuando comienza a cuajar, se le añaden las bolitas de papaya y se vierte el preparado en una ensaladera que previamente se habrá enjuagado con agua fría. A continuación, se tapa con plástico adherente y se introduce en la nevera para que cuaje.En el momento de servir se sumerge el recipiente un instante en agua caliente y, separando la gelatina del borde con un cuchillo, se vuelca sobre una fuente y se sirve.
Mousse helado de frutas
Ingredientes: melocotones o albaricoques, fresas, peras o ciruelas, almíbar, copa de kirsch y nata montada.
Preparación: los melocotones y las peras se pelan y se les quitan los huesos y semillas, y las fresas se lavan. Todo junto se pasa por la batidora y después por un pasapurés fino. Esta mezcla se une con el almíbar a punto de hebra fuerte —cuando esté frío—; se agrega también el licor y la nata y se remueve bien. Cuando esté bien mezclado, se vierte el preparado en una fuente de cristal, o en varias individuales, y se introduce en el congelador durante dos horas. Se sirve muy frío. Puedes decorarlo al gusto.
RED DE CONTENIDOS DE PRENSA IBÉRICA
Textos:
Cata Mayor; Redacción Central PI.
Coordinación:
Nekane Chamorro, Jorge Fauró y Marian Navarcorena.
Dirección:
Gemma Robles.