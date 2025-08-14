Plans d'Estiu
Saco's Cooking: Cocina por amor
Cada jueves, Jaume Servera elabora ricas tapas, y los domingos destaca por el vermut
Cada jueves por la noche, las tapas son las protagonistas en la Plaça de Sant Joan de Son Servera. Uno de los locales que se ubican allí, es Saco’s Cooking. Jaume Servera es el alma mater. Su pasión es cocinar. Por ello, cambio por completo su oficio de lotero por el de cocinero. Su buen hacer se hace patente con tapas bien presentadas y sabrosas como el vaso de salpicón de marisco, el vitello tonnato o el taco de pollo a l’ast. Las elaboraciones varían periódicamente. Suele preparar un rico tombet con secreto ibérico, unas patatas bravas confitadas o el bocadillo de calamares con allioli y pan negro, la única propuesta que siempre está presente en la carta por aclamación popular. También hay raciones de jamón de Guijuelo, de anchoas de Santoña y de varios quesos como el menorquín, la torta del Casar y el parmigiano reggiano de 24 meses de curación. En cuanto a la parte dulce, sin lugar a duda, destaca el coulant de pistacho que aprendió a elaborar durante su estancia Erasmus en Bolonia (Italia), una experiencia educativa enmarcada en los estudios de cocina de formación profesional.
A domicilio y ‘caterings’
Saco’s Cooking es mucho más que un restaurante porque en su local organiza eventos como cenas maridaje, talleres o actividades relacionadas con la gastronomía. «Estoy preparando una cena vintage, que será un homenaje a los banquetes de antes, con dátiles con beicon, cóctel de gambas, lomo a la cazadora y, como no, pijama de postres», explica. Jaume, que tiene el mismo apellido que su pueblo, nació para dedicarse a los fogones pero no ejerció el oficio hasta cumplir cinco décadas de vida. Con 46 vendió la administración de lotería de la que era propietario y se puso a estudiar cocina. Hace dos años que levantó la barrera de su espacio culinario. Cada domingo hay vermut y, dependiendo de la semana prepara pinxos o ‘variats’. «También hago de cocinero privado tanto aquí como en domicilios particulares y preparo catering para eventos», apunta el chef, que siempre tiene una sonrisa dibujada en la cara.
Plaça de Sant Joan, 18. Son Servera. Tel.: 625 07 65 25 https://sacoscooking.com/
Apunts de sobretaula: Reinventar-se als 50 per ser feliç
Jaume Servera és una persona que sempre està de bon humor i que desprèn una bonhomia que encomana a la cuina. No sempre ha estat cuiner. De fet, la seva història és un exemple de com reinventar-se professionalment de bell nou. Hi ha persones que ho fan a la vintena i altres a la trentena, però no hi ha tants de casos quan t’acostes als 50 anys i encara més si fer el canvi implica tornar a estudiar. El cas és que quan va fer 46 anys, Jaume Servera va decidir que volia dedicar-se a la seva passió, la cuina. Per això, va vendre l’administració de loteria que regentava i es va matricular a un grau superior de cuina de l’IES Puig de sa Font de Son Servera. Hi va dedicar quatre anys i, també, va cursar els estudis d’especialista en alta cuina de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. El mes de juny de 2023, va inaugurar amb el suport de la seva esposa, Carme Bordoy, Saco’s Cooking, un espai gastronòmic que ret homenatge al malnom familiar que prové del seu repadrí, Jaume Saco. Avui dia, ha fet que aquest local sigui molt més que un restaurant. Cada dijous a vespre, hi ofereix tapes molt bones i ben presentades; fa vermut el diumenge a migdia, amb barquetes inspirades en les que es fan al País Basc o variats, i cada segon dimarts de mes fa un sopar maridat amb vins d’un celler de Mallorca. Hi ha passat Dalt Turó, Macià Batle, entre d’altres. «Sobretot, allò que feim són showcookings per a 10 persones i càterings, el darrer va ser per al comiat del grup Anegats», recorda Servera. Ara té 55 anys i un somriure a la cara: «M’agrada la meva feina, hi pas gust i som feliç que la gent passi gust amb el meu menjar». Si voleu tastar allò que fa, avui vespre hi ha tapes i música a la plaça, amb Jantià Trio, una veu i un artista que encisen; i dimarts 19, amb motiu del concert de Roger Pistola i Esteve Huguet, també cuinarà més mossegades gurmet per llepar-se els dits. Aprofitau l’ocasió.
- La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá establecerá siete hoteles en el país
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Fin de semana de caos aéreo en el aeropuerto de Palma por las huelgas de 'handling' que afectan a Ryanair, easyJet o Norwegian
- De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
- Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
- Intervienen un lote de aceite de oliva de origen engañoso en un agroturismo de Mallorca que rellenaba las botellas de su restaurante