Cada jueves por la noche, las tapas son las protagonistas en la Plaça de Sant Joan de Son Servera. Uno de los locales que se ubican allí, es Saco’s Cooking. Jaume Servera es el alma mater. Su pasión es cocinar. Por ello, cambio por completo su oficio de lotero por el de cocinero. Su buen hacer se hace patente con tapas bien presentadas y sabrosas como el vaso de salpicón de marisco, el vitello tonnato o el taco de pollo a l’ast. Las elaboraciones varían periódicamente. Suele preparar un rico tombet con secreto ibérico, unas patatas bravas confitadas o el bocadillo de calamares con allioli y pan negro, la única propuesta que siempre está presente en la carta por aclamación popular. También hay raciones de jamón de Guijuelo, de anchoas de Santoña y de varios quesos como el menorquín, la torta del Casar y el parmigiano reggiano de 24 meses de curación. En cuanto a la parte dulce, sin lugar a duda, destaca el coulant de pistacho que aprendió a elaborar durante su estancia Erasmus en Bolonia (Italia), una experiencia educativa enmarcada en los estudios de cocina de formación profesional.

Plans d'Estiu | Saco's Cooking: Cocina por amor / DM

A domicilio y ‘caterings’

Saco’s Cooking es mucho más que un restaurante porque en su local organiza eventos como cenas maridaje, talleres o actividades relacionadas con la gastronomía. «Estoy preparando una cena vintage, que será un homenaje a los banquetes de antes, con dátiles con beicon, cóctel de gambas, lomo a la cazadora y, como no, pijama de postres», explica. Jaume, que tiene el mismo apellido que su pueblo, nació para dedicarse a los fogones pero no ejerció el oficio hasta cumplir cinco décadas de vida. Con 46 vendió la administración de lotería de la que era propietario y se puso a estudiar cocina. Hace dos años que levantó la barrera de su espacio culinario. Cada domingo hay vermut y, dependiendo de la semana prepara pinxos o ‘variats’. «También hago de cocinero privado tanto aquí como en domicilios particulares y preparo catering para eventos», apunta el chef, que siempre tiene una sonrisa dibujada en la cara.

Plaça de Sant Joan, 18. Son Servera. Tel.: 625 07 65 25 https://sacoscooking.com/