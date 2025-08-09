DIONÍS A TAULA
Conservar la felicitat per gaudir-la més endavant (I)
Sobrassada i embotits: Can Company
Prendre decisions no és senzill. Ara bé, ell mestre xarcuter Xesc Reina (1962) no va dubtar gaire quan, una dècada ençà, la família Company li va oferir 1.000 porcs negres per iniciar el projecte de Can Company. Li acabavern de proposar dirigir l’Escola del Gremi de Carnissers, Cansaladers i Xarcuters de Barcelona (Gremicarn), on impartia cursos des del 1988. «El projecte de Mallorca em va semblar tan engrescador que no m’hi vaig resistir», afirma.
Reina va aprendre l’ofici de ben jovenet. Ho va fer, pagant, a la carnisseria del seu poble, Sant Hilari de Sacalm. La persona que li va ensenyar va ser el carnisser Mariano Casas. L’any 1983 va obrir una botiga a Mataró que va batejar amb el nom de La Botifarreria i va ser el primer que va començar a amanir les botifarres amb altres aliments, com ara bolets, que es pot trobar a supermercats de Catalunya.
Reina ha dedicat tota la vida als embotits. Com esmenta al Manual de cansaladeria i xarcuteria de Josep Dolcet (amb qui ha escrit El llibre de les botifarres crues), «Embotir és conservar la felicitat per gaudir-la més endavant». A la seva botifarreria, comenta, va començar a elaborar sobrassada per a uns clients que tenia de Menorca i les començarà a comercialitzar —encara ara— amb el seu nom. Per al seu trasllat a Mallorca el 1995 és clau el moment que coneix (dos anys abans) Mateu Torrens, Putxer, a l’Escola de Gremicarn, qui li proposar anar a fer feina amb ell a sa Pobla, el poble on farà vida i, fins i tot hi obrirà un restaurant.
A Can Company li han deixat ser creatiu, hi ha creat la Sobrassaderia i pot fer les sobrassades així com vol. «Em fascina perquè és un cercle tancat: Els porcs s’alimenten del que sembram, a Tagamanent (Montuïri) hi ha truges i porcells, els porcs pasturen al Bosc Vell (Petra), un terreny de 300 hectàrees devora Son Serra de Marina, anam a l’escorxador de Porreres, dels Ramaders Agrupats de Felanitx, on solem matar un porc per setmana, a Maria de la Salut hi ha la fàbrica de cereals i la fàbrica de sobrassades la tenim a Inca». La setmana vinent en continuam parlant.
