Cuina amb memòria
Arròs sec amb albergínia i tomàtiga torrada
Un plat totalment vegetarià, gustós i amb un resultat sorprenent molt adient per als mesos d’estiu, quan es produeix una producció d’albergínies excel·lents a Mallorca
Albergínies ja se’n troben tot l’any; d’importació o produïdes a hivernacles on es controlen la temperatura i la humitat, amb sistemes diferents dels de l’agricultura tradicional; però les millors, sens dubte, són les d’estiu, conreades aquí i madurades al sol. Bona part de les receptes de la nostra cuina d’estiu inclouen aquesta hortalissa: el tombet (la recepta més internacional), les albergínies farcides, a la romana, al forn, amb allioli, en truita, escalivades, amb llet, amb pasteta, amb salsa, etc. Caldrà escollir-les amb la pell llisa i sana, sense taques ni zones gropelludes.
ARRÒS AMB ALBERGÍNIA
Ingredients (per a 4 persones):
- 4 albergínies
- 1 ceba mitjancera
- 1 all
- 6 brots de julivert
- 200 g de tomàtiga torrada
- 400 g d’arròs
- 1 l de brou de pollastre o de verdura
- Oli d’oliva
- Sal
- Pebre bo
Preparació:
- Preparar les albergínies:
- Rentarem les albergínies i les tallarem en daus.
- Els salarem i els posarem dins un colador perquè degotin durant mitja hora.
- Preparar la tomàtiga:
- Torrar unes tomàtigues (millor les de ramellet).
- Pelar-les i tallar-les en trossos petits.
- Preparar la ceba i la picada:
- Pelar i tallar ben fina la ceba (o ratllar-la).
- Fer una picada d’all i julivert dins un morter.
- Fregir les albergínies:
- Eixugar els daus d’albergínia.
- Fregir-los i col·locar-los damunt paper absorbent per eliminar l’excés d’oli.
- Fer el sofregit:
- Dins una paella gran, sofregir la ceba picada amb 5 cullerades d’oli d’oliva a poc foc.
- Salpebrar.
- Quan sigui cuita i gairebé transparent, afegir l’arròs i sofregir-lo uns 5 minuts, remenant de tant en tant.
- Afegir la tomàtiga i el brou:
- Incorporar la tomàtiga torrada al sofregit i remenar durant 2 minuts.
- Abocar el brou ben calent i rectificar el punt de sal.
- Cocció de l’arròs:
- Coure a foc viu durant 7 minuts.
- Baixar el foc al mínim, afegir els daus d’albergínia i la picada.
- Remenar perquè es mesclin els sabors i coure 8 minuts més.
- Repòs:
- Apagar el foc i deixar reposar l’arròs 5 minuts, tapat amb un drap.
Recepta de:
- M. Antònia Sureda Vallespir (Manacor, 1960)
