Arròs sec amb albergínia i tomàtiga torrada

Un plat totalment vegetarià, gustós i amb un resultat sorprenent molt adient per als mesos d’estiu, quan es produeix una producció d’albergínies excel·lents a Mallorca

Antoni Tugores

Albergínies ja se’n troben tot l’any; d’importació o produïdes a hivernacles on es controlen la temperatura i la humitat, amb sistemes diferents dels de l’agricultura tradicional; però les millors, sens dubte, són les d’estiu, conreades aquí i madurades al sol. Bona part de les receptes de la nostra cuina d’estiu inclouen aquesta hortalissa: el tombet (la recepta més internacional), les albergínies farcides, a la romana, al forn, amb allioli, en truita, escalivades, amb llet, amb pasteta, amb salsa, etc. Caldrà escollir-les amb la pell llisa i sana, sense taques ni zones gropelludes.

ARRÒS AMB ALBERGÍNIA

Ingredients (per a 4 persones):

  • 4 albergínies
  • 1 ceba mitjancera
  • 1 all
  • 6 brots de julivert
  • 200 g de tomàtiga torrada
  • 400 g d’arròs
  • 1 l de brou de pollastre o de verdura
  • Oli d’oliva
  • Sal
  • Pebre bo

Preparació:

  1. Preparar les albergínies:
  • Rentarem les albergínies i les tallarem en daus.
  • Els salarem i els posarem dins un colador perquè degotin durant mitja hora.
  1. Preparar la tomàtiga:
  • Torrar unes tomàtigues (millor les de ramellet).
  • Pelar-les i tallar-les en trossos petits.
  1. Preparar la ceba i la picada:
  • Pelar i tallar ben fina la ceba (o ratllar-la).
  • Fer una picada d’all i julivert dins un morter.
  1. Fregir les albergínies:
  • Eixugar els daus d’albergínia.
  • Fregir-los i col·locar-los damunt paper absorbent per eliminar l’excés d’oli.
  1. Fer el sofregit:
  • Dins una paella gran, sofregir la ceba picada amb 5 cullerades d’oli d’oliva a poc foc.
  • Salpebrar.
  • Quan sigui cuita i gairebé transparent, afegir l’arròs i sofregir-lo uns 5 minuts, remenant de tant en tant.
  1. Afegir la tomàtiga i el brou:
  • Incorporar la tomàtiga torrada al sofregit i remenar durant 2 minuts.
  • Abocar el brou ben calent i rectificar el punt de sal.
  1. Cocció de l’arròs:
  • Coure a foc viu durant 7 minuts.
  • Baixar el foc al mínim, afegir els daus d’albergínia i la picada.
  • Remenar perquè es mesclin els sabors i coure 8 minuts més.
  1. Repòs:
  • Apagar el foc i deixar reposar l’arròs 5 minuts, tapat amb un drap.

Recepta de:

  • M. Antònia Sureda Vallespir (Manacor, 1960)

