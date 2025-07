Nascut de l’afany i el desig en el Yellowstone de Mallorca

Una de les novetats del celler Dunord (Pollença) és el vi Etzel. Es tracta d’una edició limitada de 900 botelles fruit de l’anyada 2023. El raïm prové d’Alcúdia, concretament de la zona de Son Fe. Aquest enclavament recorda, d’enfora, Yellowstone (la sèrie creada per Taylor Sheridan i John Linson i protagonitzada per Kevin Costner) perquè Son Fe és una zona de conflicte entre agricultors: «és una bona terra i hi conflueixen els interessos de pagesos d’Alcúdia, sa Pobla i Pollença. Una frase que il·lustra que és un bon terreny és la que diu que la patata que es fa Son Fe es tarda menys a cobrar que la de sa Pobla», explica Joan Gutiérrez, l’enòleg i vinater de Dunord. El seu padrí va comprar el bocí de terra on la vinya està sembrada, en una extensió de tres hectàrees, i que amb molt bona feina i afany surt el raïm dels seus vins. De fet, el nom del vi, Etzel, és un mot en català que és sinònim de desig intens.

Etzel és un vi monovarietal fet amb la varietat autòctona giró ros, que ha reposat amb les seves mares de fermentació i que fa un any que evoluciona en botella. «A Mallorca hi ha el costum de pensar que un blanc ha de ser begut immediatament, però no cal que sigui així, com sol passar amb els vins d’albarinho», apunta Gutiérrez.

Som davant un vi gastronòmic. Al nas hi destaquen les notes de flors blanques, de poma al forn; i en boca és un punt salí i refinat, amb un interessant i llarg final. És un bon acompanyant de plats de la mar, com ara un gall de Sant Pere, un calamar torrat o un arròs amb marisc. L’etiqueta és obra de Buba Viedma, que també va il·lustrar un altre vi de Dunord, Curolla.