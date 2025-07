Al llarg dels mesos d’estiu podem accedir a una gran quantitat de fruites; la majoria, d’arbres fruitals, però no totes, ja que ni ha de plantes silvestres. Era habitual, anys enrere, fer confitures amb aquelles fruites que eren molt abundants i que difícilment es podien consumir, però també, i molt especialment, amb les fruites que tenien el perill de perdre’s pel seu estat de maduració. No hi havia una sola fórmula de conservació: des dels sequers –albercocs i figues– fins a la compota i a confitures delicioses, guardades dins pots de vidre, que es poden gaudir al llarg de molts de mesos.

CONFITURA D’ESTIU (Pomes, prunes i albercocs)

Ingredients:

1 kg de pomes de Sant Joan

1 kg de prunes madures (de qualsevol varietat)

2 kg d’albercocs

Sucre (la mateixa quantitat que el pes net de la fruita, tot i que es pot reduir)

4 tassons d’aigua (1 per cada kg de fruita)

Preparació:

Preparar la fruita:

Netejarem tota la fruita.

Xaparem els albercocs en dues meitats i en retirarem el pinyol.

Retirarem el cor de les pomes però deixarem la pell (ajuda a espessir la confitura).

Rentarem les prunes (deixant-hi el pinyol) i eliminarem qualsevol corc si n’hi hagués.

Primer bullit:

Posarem tota la fruita neta dins una greixonera.

Afegirem un tassó d’aigua per cada quilo de fruita (en aquest cas, 4 tassons).

Bullirem la mescla durant uns 20 minuts.

Separar la polpa:

Passarem la fruita per un colador xinès (o similar) per separar pells i pinyols.

Obtindrem així la polpa neta de la fruita.

Afegir el sucre i coure la confitura:

Pesarem la polpa resultant i afegirem sucre equivalent (pes per pes).

Si la fruita és molt madura, podem reduir la quantitat de sucre a 400 o 500 g per quilo.

Courem la confitura fins aconseguir la textura desitjada.

Recepta de:

Catalina Julià Adrover (Son Proenç, Felanitx, 1937 – Son Macià, 2023)

Altres confitures d’estiu: Confitura de prunes de frare roig

Preparació:

El dia abans, punxarem les prunes amb una forqueta.

Les mesclarem dins una greixonera amb:

600 grams de sucre per quilo de prunes

Una clovella de llimona

Un canonet de canyella

Courem la mescla amb una sèrie de bulls curts.

L’objectiu és que les prunes quedin bastant senceres.

Confitura de mores de romeguer

Nota: