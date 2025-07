Dos competidors i un vi d’unió

Ahir, a la Plaça Nova de Santa Maria del Camí, es va presentar el que alguns consideren el vi més irreverent que s’ha fet fins ara. Es tracta de 2 Ases, que neix de l’acció decidida de dos cellers d’aquest municipi: 7103 i Jaume de Puntiró.

«Vàrem decidir batiar el vi amb aquest nom per la irreverència de fer un vi amitges perquè tots dos cellers som competidors», expliquen Sebastià Ordines, de 7103, i Pere Calafat, de Jaume de Puntiró. En aquesta història també hi han jugat un paper tres factors: la casualitat, la necessitat i la conveniència perquè, d’una banda, Jaume de Puntiró tenia raïm de giró ros que havia fet massa madur i que tenia massa grau i, d’altra banda, el celler 7103 tenia una verema de fogoneu de molt poc grau. Un dia es trobaren per casualitat, en parlaren i decidiren ajuntar les dues varietats autòctones i el vi que havien fet per separat i fer un producte tronat, fora de convenció. «Ajuntarem les dues veremes i la màgia de l’alquímia obra el miracle i convertí allò que era poc i allò que era massa en la plenitud absoluta!», expliquen els vinaters. Com que volien fer una etiqueta que seguís la mateixa línia descarada, han fet la imatge gràfica del vi amb l’ajuda de la intel·ligència artificial.

És la primera vegada que han fet un vi plegats i, molt segurament, és le primera vegada que dos cellers de Mallorca fan una acció similar, en la qual tots dos tenen el mateix protagonisme. «Per fer aquest vi ens hem ajuntat i no ens hem barallat, no hem malferit cap animal ni mort cap planta, això si férem una bona berenada per concebre’l», diuen entre rialles Calafat i Ordines.

El resultat ha estat un vi que els ha unit encara més, com es va poder comprovar anit passada. El vi no té la voluntat de perdurar i, si el voleu tastar, encara en trobareu algun bòtil a la botiga de tots dos cellers.