Una etapa que s’ha acabat

No descobrim res quan deim que tot té un inici i un final. Enguany ha acabat la relació que el vinater Arnau Galmés i l’empresari Mateu Estelrich varen establir ara fa vint-i-cinc anys, que va unir el celler Galmés i Ribot de Petra amb la vinya d’Estelrich a Maria de la Salut. Això significa que els vins Es Pujol de Maria Negre i el Rosat de Cor ja no es podran trobar a vinoteques i a restaurants. La darrera anyada de tots dos és la de 2022.

La història va començar quan Estelrich va demanar assessorament a Galmés per sembrar una vinya a un bocí de nou quarterades situat a Maria de la Salut. Arnau Galmés prové d’una família de vinaters. El seu padrí, Joan, va començar a fer feina en aquest sector devers l’any 1938, una tasca que va continuar son pare, Guillem, qui anava en bicicleta des de la vila on va néixer el Pare Serra fins a l’Estació Enològica de Felanitx per analitzar-hi el vi que elaboraven. Arnau volia seguir les passes dels seus predecessors i, per això, es va formar en Enologia a la Universitat Rovira i Virgili. Va acabar els estudis el 1995, però tres anys abans va començar a treballar en la indústria agroalimentària, a Herpasa (especialitzada en la fabricació de dipòsits i tancs per al sector vinícola), la qual cosa li va suposar tenir uns ingressos per viure per Tarragona i començar a fer un raconet per la seva curolla principal: fer el celler nou i sembrar la seva pròpia vinya. Hi va treballar fins a l’any 1998, després va passar al celler Macià Batle i, posteriorment, al celler José L. Ferrer, d’on és l’enòleg, sense que això hagi estat un impediment per mantenir viu el celler familiar Galmés i Ferrer i la col·laboració amb Estelrich.

Es Pujol de Maria 2022 és un cupatge de merlot (50%), cabernet sauvignon (30%) i sirà (20%). El raïm fermenta entre 25 i 30 graus i, després, té una maceració postfermentativa per incrementar l’extracció dels components fenòlics que hi ha a la pell del raïm. A continuació passa dins dipòsit d’acer inoxidable i, posteriorment, reposa dins botes de roure francès durant 12 mesos. És un vi de capa alta, aromes de pruna i mora d’esbarzer madures i notes especiades. En boca és estructurat, amb volum, sedós i agradable, excel·lent acompanyant de carn vermella, formatge vell i aguiats.

Tot i que el 2003 els ceps varen començar a produir el negre Es Pujol de Maria, va ser un any més tard que es va fer la primera veremar per comercialitzar. Passada una dècada va sortir el Rosat de Cor, d’Es Pujol de Maria. És un vi de color intens rosat, que s’elabora per sagnat, té maceracions pel·liculars d’un dia i mig perquè se cerca aquest color viu i intens, per això només es verema quan té la pell ben madura. Té un color de maduixa elegant, amb aromes de fruites del bosc, nabius i gerds, en boca té una mica de sucre residual que el fa seductor i vellutat. És ideal per a un peix torrat, com ara un llenguado, un rossejat o un pop amb ceba i patates al forn.

L’oportunitat que Estelrich va brindar a Galmés va suposar un repte important i s’ha fet amb tant d’amor que la producció limitada de vi d’Es Pujol de Maria normalment ha encisat a qui l’ha tastat. Ara només en queda en algun restaurant, d’aquests que paga la pena conèixer, com Can Salom de Petra, amb Joan Riera al capdavant, o Can Boqueta de Sóller, amb Kiko Martorell comandant els fogons, que el tenen guardat com un tresor. També hi ha, com a mínim, dos restaurants més que en d’estotjat, però no cal saber quins són perquè els seus clients ja el tenen reservat.