Quan construir en rústic mata la vinya

L’estiu també és un bon moment de gaudir de vi negre. La manca d’aigua i la calor cada vegada més insostenible m’han fet pensar en el Coupage 110, de l’anyada 2019, que elabora Esperança Nadal de Vins Nadal de Binissalem. És fruit dels ceps que hi havia sembrats a la finca de Son Mulet, plantats principalment als anys 80. Era un bocí de terra de quatre hectàrees en sòl rústic que tenia altres finques al seu voltant. Esperança explica que els veïnats hi sembraven cereal i tenien ametlers fins que a poc a poc, en menys de cinc anys, el paisatge rural i pagès ha esdevingut una petita urbanització, en la qual s’hi poden observar quatre xalets grossos amb quatre pous. «La vinya es va sembrar en secà fa 40 anys i jo veia que es moria i no sabia per què. Vàrem analitzar si era per mor de la xilel·la i ho vàrem descartar i, finalment vàrem arribar a la conclusió que el nivell freàtic havia baixat molt i les plantes no podien abastir-se d’aigua, molt segurament per la sobreexplotació dels recursos».

Coupage 110, de l’anyada 2019, que elabora Esperança Nadal de Vins Nadal de Binissalem. / DM

Davant aquest fet, la decisió que va prendre Nadal va ser afluixar-se dels ceps de Son Mulet, vendre la finca i fer una vinya nova en un altre indret. El que han triat és a Biniaumara, on el mes de març d’enguany es varen sembrar les plantes. El canvi d’ubicació implica també una aposta per les varietats autòctones. Així, el cabernet sauvignon, el merlot i el sirà de Son Mulet s’han baratat per giró ros, escursac, premsal, mantonegro, vinater blanc i, també, una mica de sirà, perquè tot i que és forana és una varietat que agrada a Esperança Nadal, enòloga de Vins Nadal.

Així doncs, som davant un vi que no es tornarà a repetir i que pot evolucionar favorablement durant 10 anys. És un cupatge de mantonegro (60%), cabernet sauvignon (26%), merlot (12%) i sirà (2%) que ha reposat 19 mesos dins botes de roure destaca per un vermell cirera, amb notes de fruites vermelles, com ara de gerds i de mora d’esbarzer, amb reminiscències de canyella. En boca té un pas molt elegant i balsàmic, mineral i fi. Pot maridar molt bé amb amb una coca de pebres torrats i albergínia, un pollastre amb poma i moniato o amb unes costelles de me.