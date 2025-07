Dues ensalades de l’antigor per a l’estiu

El sector primari era fonamental per a l’economia illenca fins fa, relativament, poques dècades; l’arribada del turisme de masses va comportar el traspàs de la gent que es dedicava a l’agricultura, la ramaderia o la pesca, entre d’altres, al sectors de serveis i de la construcció.

La cuina d’aquell temps descansava en dues premisses: consum d’ingredients de proximitat –a ser possible, de producció pròpia– i del temps. Un cert aïllament i un cert primitivisme feren possible tot un seguit de plats genuïns –com l’ensalada pagesa formenterenca– que avui triomfen per la seva qualitat i simplicitat.

Ensalada de segador

Ingredients:

Patates

Mongetes tendres

Ous bullits

Tomàtiga novella

Oli

Sal

Preparació:

Catalina Bordoy Roig, de Son Barceló (Son Mesquida, Felanitx, 1920), afirmava que, en temps de garbejar, feien aquesta ensalada a mitjan capvespre, per poder acabar la tasca (segar o batre) amb força, aprofitant la fresca de l’horabaixa.

Bullirem les patates i les mongetes.

Bullirem ous, un per cap.

Dins un plat fondo tallarem aquests tres ingredients i hi afegirem tallades de tomàtiga novella.

Ho mesclarem i assaonarem amb sal i oli.

Ho menjarem fred.

Trempó amb conserva (pròpia) de moixina

Ingredients:

Moixina

Aigua de mar

Tomàtiga

Pebre

Ceba

Oli

Sal

Preparació:

Potser sigui bo recordar la paraula precisa i tenyida d’una certa nostàlgia de Jeroni Solano Martínez (Cartagena, 1931 – Artà, 2004), ex-pescador i jornaler de barca de bou.

Quan capturàvem la moixina (més endins que el gató), aquest peix formava part de la paga de la tripulació.

Si en pescàvem moltes, les veníem i en trèiem quatre duros.

Si en pescàvem poques, les preparàvem per a les nostres famílies i les menjàvem, ja seques, esmicolades, amb trempó.

Una vegada escorxades i ben netes, les posàvem dins un poal amb aigua de mar i les hi teníem un grapat d’hores.

Quan havien pres la sal, les trèiem i les penjàvem a un pal de la barca.

Quan eren ben seques (3 o 4 dies, ja que el vent de la mar actua molt aviat), ja es podien menjar.

Fèiem un trempó tradicional de tomàtiga, ceba i pebre, trempat amb sal i oli.

Hi mesclàvem trossos de moixina seca i no necessitàvem llaunes de conserves.

En fèiem una bona vega!

Nota: