The Top, la terraza del Honucai

Para muchos Colònia de Sant Jordi es sinónimo de verano. En este pueblo marinero del Migjorn de Mallorca, el hotel Honucai (cuyo nombre remite a tortuga de mar en hawaiano) reabrió sus puertas hace 7 años totalmente renovado. Los meses de julio y agosto ofrece un plan estival refrescante y dinámico en The Top, su envidiable azotea.

Las excelentes vistas de The Top / Bartomeu Font Sbert

Cada miércoles, sábado y domingo, la terraza superior del Honucai vibra con estilo. A partir de las siete y media de la tarde, la música empieza a sonar en el tocadiscos para vivir agradables atardeceres y puestas de sol con vistas al club náutico y a las playas de es Dolç y es Carbó. Los miércoles y los domingos pincha Andreu Lladó con un estilo elegante y sin estridencias, un DJ conocido en la zona por el mítico pub S’Eixam; mientras que los sábados es el turno de Óscar Romero o algún colega suyo, que ofrecen un ritmo más marchoso al fin de semana.

Su equipo de barra / Bartomeu Font Sbert

Los cócteles, con o sin alcohol, son el principal reclamo de The Top, servidos con estilo y con marcas de calidad, ofrece una carta clásica a la que han dado su toque personal, como el Salt Peper (ginebra KM1, Campari y limón) o la Paloma Oaxaca (mezcal, ágave, lima y soda de pomelo).

Sus propuestas para picar / Bartomeu Font Sbert

Si bien es cierto que The Top no es un restaurante, existe una carta para picar, con propuestas que se elaboran en el restaurante del mismo hotel, Salicòrnia, como las croquetas de bacalao o el brioche de carrillera ibérica y curry rojo. Los postres también tienen sello original, como el gató casero con fruta de la pasión. El jefe de cocina es Toni Ferriol, quien en su primera temporada en Honucai ha dado un giro a la propuesta culinaria, aportando frescura, toques asiáticos y producto local que merece la pena probar. Por cierto, los miércoles en The Top, cada bebida se sirve con una tapa gratis.

Hotel Honucai Carrer Bonança, 1.

Colònia de Sant Jordi

971 65 51 78

www.hotelhonucai.com

APUNTS DE SOBRETAULA | La importància d’un bon equip

Als capficos refrescants, a les sortides en barca, a les visites a Can Burguera per comprar formatge, als passeigs en bicicleta i als gelats del Colonial, s’hi ha afegit un pla interessant per espassar la xafogor estival: The Top, la terrassa superior de l’hotel Honucai.

El que era antigament l’hotel Lemar va canviar passar a ser propietat d’una família catalana, la qual va apostar per una reforma integral que va inaugurar-se l’any 2018 i que any rere any presenta millores i novetats.

Segurament, un dels seus maldecaps és trobar el personal adequat. Enguany, a la cuina, sembla que han encertat. Toni Ferriol (Maria de la Salut, 1991) comanda els fogons del restaurant Salicòrnia i The Top amb una cuina de propostes clàssiques que retoca amb encert: patates braves amb coco i curri, l’entrepà de calamar amb salsa tàrtara japonesa, pollastre amb xutnei de pebres vermells, com també la broqueta de pinya torrada amb crema de vainilla o la crema d’ensaïmada (que és una de les tres parts d’unes postres del restaurant Salicòrnia que desconstrueixen l’ensaïmada). Es va formar al Juníper Serra, va estar a la part de pastisseria amb en Santi Santamaria i ha passat per l’hotel Son Vida, amb Cati Pieras (de Daica), al desaparegut restaurant El Pi de l’antic hotel Formentor, amb José Manuel Bellido; i a diversos projectes amb Tomeu Torrens (Can Amer i S’Àngel).

Ferriol té bons companys. L’hotel està dirigit per l’atent Jaume Mas i a la cocteleria s’encarreguen Nicolás Calvo, que també és el responsable de sala, i Lluc Pou. Hi fan una cocteleria de qualitat, per al Margarita usen José Cuervo Tradicional que ha macerat amb pebres coents, el Coco-loco està fet amb rom Amazona, Rye Tai està fet amb whisky Bulleit Rye (elaborat amb sègol).

Si l’equip s’entén, sens dubte l’èxit està assegurat!