El projecte continua amb passa ferma

El celler Santa Catarina continua la seva nova aventura amb passa ferma. Han passat devers quatre anys des de la inauguració de les noves instal·lacions de la família Lundqvist a Sencelles, a Son Eloi, la finca que fa partió amb el municipi d’Inca.

Avui parlam de dos dels seus vins de la línia ‘nguany (enguany), que tenen com a imatge gràfica un niu d’ocell. El primer que esmentarem és el blanc de l’anyada 2024. Es tracta d’un cupatge fet amb una varietat forana i amb tres d’autòctones, ben calibrat, en què trobam viognier (40%), malvasia (20%), premsal blanc (20%) i giró ros (20%). És un bon vi per beure durant l’estiu, fresquet i sense pressa. Té una tonalitat groga de palla, unes aromes minerals, amb reminiscències de flors blanques i un refrescant i equilibrat pas per boca. És un vi que ha acabat de sortir del niu, del que se n’ha fet una edició de 5.000 ampolles. És molt versàtil, atès que es pot maridar amb uns calamars arrebossats, unes navalles a la planxa i, fins i tot, amb un assortiment de sushi i maki.

El segon vi és el negre. En aquest cas ha estat una mica més a volar del niu, atès que és de l’anyada 2021. El motiu és que ha tengut una criança de 9 mesos dins botes de roure francès i, posteriorment, ha reposat 3 anys dins la botella de vidre. Es tracta d’un cupatge de les varietats sirà (50%), callet (25%) i mantonegro (25%) del que se n’han fet 6.000 ampolles. Destaca pel seu color vermell tirant a porpra, amb notes aromàtiques especiades i, també, torrades. En boca, hi destaca la fruita negra i té una bona estructura. És una bona opció per acompanyar amb un tombet amb ous fregits o un entrecot de vedella una mica madurada.