Pomes farcides de carn

Tot i que la gastronomia és un concepte dinàmic, el procés evolutiu de l’alimentació dels pobles és habitualment lent; i encara era més lent, segles enrere, quan Mallorca estava més aïllada d’altres corrents gastronòmics. Els canvis es varen anar introduint de manera gradual i així, tant les tècniques utilitzades a l’hora de preparar els aliments com els estris i els ingredients entraren al llarg d’un procés de segles. Els farcits ja els practicaven els romans i tant la cuina bizantina com l’àrab aportaren noves tècniques de preparació, així com espècies per aromatitzar.

Ingredients

Pomes de grossària regular

Carn capolada de porc

CebaTomàtiga

Una o dues dolses de bescuit

Un o dos ous

Llet

Galeta picada

Sucre

Saïm o oli

Canyella

Sucre

Sal

Aigua.

Preparació