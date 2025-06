Restaurant Maca de Castro: de la terra al plat

Pel que he vist i conegut, la cuinera Maca de Castro és una persona més de fets que de paraules. Poca cosa puc dir més de la seva trajectòria professional del que ja s’ha escrit. Sí que em vull centrar en el seu compromís amb el producte, amb l’aliment, com a matèria primera i essencial de la cuina i, de retruc, de la vida.

Quan a 2003 va començar a dirigir el restaurant familiar Jardín, al Port d’Alcúdia, ja va tenir clar que volia fer una cuina amb estil propi, selecta, reposada i molt pensada i treballada, un concepte que es va materialitzar d’una manera clara a 2011 quan va traslladar-se a la primera planta de l’establiment, un restaurant que avui dia és conegut amb el seu nom.

Cinc anys després, va començar de manera decidida l’aposta per tenir producció pròpia i caminar cap a l’autosuficiència. Per això, va posar en marxa el seu propi hort amb la implicació de pagesos locals. Actualment, en cogestiona cinc, que es troben a sa Pobla, amb una extensió aproximada de 100.000 metres quadrats, repartits en 57 quartons (cada quartó equival a 1.775,75 m2). Els responsables de conrear són Margalida Busquets Mir, que n’és la coordinadora i que encara gaudeix de l’ajuda sa mare, Joana Mir Pol, jubilada però sempre preparada per donar una mà; Pere Ramis; Jaume Serra Pasqual, de can Serratit; i Rafel Xorric.

Restaurant Maca de Castro (Grup de Castro): de la terra al plat / Grup de Castro

Maca de Castro explica que Margalida Busquets és una figura rellevant en l’agricultura, que destaca per la qualitat del seu treball i pel producte singular que cultiva: l’arròs, el cacauet i la mongeta de careta. «En un primer moment, ens proveïa puntualment —recorda la cuinera—, però després vàrem veure que teníem afinitat i una visió compartida de l’entorn i de la terra, de manera que vàrem començar a treballar plegades i avui dia és una peça clau del projecte perquè fa possible que el producte arribi fresc i amb la màxima qualitat a cada plat».

Els aliments que s’hi sembren són hortalisses de temporada (tomàtigues, cebes, espinacs, carabasses, etc.), llegum, cereal, arròs, cacauet, a més d’arbrers fruiters i moltes herbes aromàtiques que donen identitat als plats de Maca de Castro. El producte es destina als restaurants del Grup de Castro i també a les celebracions privades en les quals participen. «L’objectiu ha estat sempre l’autosuficiència, que és molt difícil d’aconseguir, i més encara de gestionar de manera òptima. Intentam ajustar-nos a la demanda, però si hi ha excedent, el venem a Mercapalma o l’intercanviam amb altres pagesos de confiança», explica la xef alcudienca. De moment no en venen directament als restaurants, però han començat els tràmits per tenir un petit punt de venda a Andana. De tot cor, esper que aviat sigui una realitat!