Homenatge a Llorenç Santamaria

Enguany fa mig segle que va sortir al mercat el primer disc i alhora la cançó més popular de Llorenç Rosselló Horrach, conegut artísticament com a Llorenç Santamaria. El disc Para que no me olvides conté 10 cançons i, entre d’altres, també inclou l’emblemàtica Coses des camp, del també cantautor Toni Morlà. Durant la seva carrera de més de 60 anys damunt els escenaris, Llorenç Santamaria s’ha fet popular per les seves balades. Moltes de les seves composicions són en llengua espanyola, tot i que també n’ha escrit bastants en llengua catalana, com ara el disc Pell de gallina (2012).

Per commemorar la publicació del seu primer gran èxit, el cantant ha presentat el vi Para que no me olvides, que s’ha encarregat d’elaborar 7103 Petit Celler, ubicat a la seva terra natal. El vinater Sebastià Ordines explica que, tant per a ell com per al seu soci i enòleg Pep Cànoves, ha estat un orgull poder col·laborar amb Llorenç Santamaria per elaborar aquest vi. «Hem intentat escriure la seva vida dins una botella de vi. Atès que ha duit el nom de Santa Maria del Camí arreu del món, hem agafat varietats internacionals i una d’autòctona de Mallorca per fer aquest homenatge”.

Així, està elaborat amb un 40% de sirà, un 30% de cabernet sauvignon i un 30% de mantonegro. Per elaborar-lo, el raïm es va veremar mà i se’n varen seleccionar els grans més vermells. Posteriorment, el most va fermentar entre els 23 i 25 graus durant vint dies, i varen estar alerta que la pellerofa sobremaceràs, amb l’objectiu d’extreure principalment les aromes primàries de la fruita vermella del raïm.

El resultat és un vi de vermell de cirera picota i amb un rivet violaci. Hi destaquen, al nas, notes de fruites vermelles silvestres, tocs minerals i també reminiscències de llepolia. En boca té una entrada dolceta, equilibrada i càlida, amb tanins amables i redons, que combinen molt bé amb arrossos i plats de cuina mallorquina, com un tombet o unes albergínies farcides de carn.

D’aquest vi se n’ha fet una edició limitada de només 1.000 ampolles, les quals sols es poden trobar als supermercats d’Avingudes i de Jaume III d’El Corte Inglés.