Destil·leries Antonio Nadal - Casa Miss: Un glop d’essència poblera i mediterrània

El municipi de sa Pobla —i Mallorca de retruc— està d’enhorabona. El vermut de Casa Miss ha estat triat com el millor del món dels semidolços. Així ho ha considerat el jurat del concurs World Vermouth Awards, celebrat aquest mes de maig a Londres.

Jaume Mir Portell, tercera generació i actual responsable de Casa Miss, comenta que la idea de fer un vermut va sorgir de dos amics, de Paco Garcia i Miquel Àngel Pérez, que li varen dir: «Per què no en feis un de propi?». Era l’any 2017 i tot d’una, Jaume es va posar en contacte amb Destil·leries Antonio Nadal i el seu equip científicotècnic, format per Josep Maria Natta i March, Kika Sànchez Martínez i Josep Campins Prats, que tot d’una es va engrescar en el projecte. La pauta Mir que va donar als professionals va ser: «Vull un vermut d’aquí, mediterrani». Aleshores el trident especialista (Natta, Sànchez i Campins) va començar a treballar amb plantes com ara herba-sana, moraduix, llorer i donzell. «Nosaltres —comenta Josep Natta— érem més cap quadrats en el concepte, Jaume hi va aportar creativitat perquè ens va proposar incloure-hi espècies de l’arròs brut (clau, canyella, pebre de Jamaica) i un toc subtil de pebre coent, tan característic i identitari del menjar pobler». Finalment, hi afegiren pell de taronja, pell de llimona, camamil·la, pètals d’hibiscus i de rosa, anís i ginebró...

La clau perquè fos un èxit des del primer moment va ser escoltar la gent. Natta explica que en Jaume és una persona molt intel·ligent perquè en lloc de voler fer el vermut que li agradava a ell, va cercar la fórmula a partir de l’opinió dels seus clients, tant de joves com de més majors, atès que volia arribar a tothom: «Els donava a tastar les proves que fèiem al laboratori de la destil·leria, els en demanava l’opinió i la tenia en compte, fins que en va trobar una que s’ajustava al gust de la majoria dels seus parroquians».

Aquest no és l’únic premi que ha rebut Miss Vermut. L’any passat va ser reconegut com el millor vermut de les Illes Balears als premis Vinari 2024. A més, en fan un de coent, que l’any que ve presentaran al concurs d’Anglaterra.

El disseny de l’etiqueta és de Catalina Bestard (Bestard Disseny) de sa Pobla, que copsa l’essència i la història d’aquest bar emblemàtic. Inicialment es deia Bar Mora i l’havien creat dues persones de Búger que el varen gestionar molt poc temps. El 1967 l’agafaren Jaume Mir Serra i Apol·lònia Tugores, els fundadors del concepte. Tots dos eren marjalers, és a dir, feien feina a fora vila. Ara bé, com que la seva filla Magdalena havia estat coronada Miss Mallorca un any abans, molta de gent quan quedava al cafè deia, anam a veure la miss, així que Jaume i Apol·lònia decidiren instalar-hi un cartell amb lletres enormes i batiar-lo com a Casa Miss. L’altre fill, Francesc, agafà el relleu del bar juntament amb la seva esposa, Margalida Portell, que sempre ha estat a la cuina. L’actual gestor, el seu fill Jaume, hi va començar a treballar de ben jove, a setze anys, i l’any 2000 va començar a renovar el concepte familiar sense perdre’n les arrels, com bé demostra aquest vermut.

Casa Miss és un del bon grapat de restaurants on es pot gaudir de bon menjar a sa Pobla. Jaume Mir opina que el motiu és que la majoria d’establiments han apostat per plats tradicionals, com ara els variats, l’arròs de marjal, les anguiles, entre d’altres. Ara, amb aquest vermut, hi ha un motiu més perquè aquest municipi del Raiguer continuï essent un referent culinari de categoria.