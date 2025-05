Caldereta de caragols.

Un dels principis bàsics de la nostra cuina tradicional és malavejar que res no es perdi, reutilitzar, reciclar i utilitzar tot el que hi ha d’aprofitable dins l’entorn, especialment quan aquest ens ho ofereix graciosament: bolets, espàrecs, caragols i la caça, restringida actualment als caçadors, convertits de cada vegada més, en protectors del medi. A Son Bernadàs (Orient), els caragols es preparaven amb un bon manat d’herbes aromàtiques, carn de bou i gallina vella, cuixot, botifarró i altres ingredients. El brou que sobrava era de tanta qualitat que s’aprofitava per fer unes sopes d’excepció.

Ingredients

Sopes

la carn dels caragols que resta dins l’olla

ous bullits

el brou colat dels caragols

Preparació