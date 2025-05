Las recetas de cocina de Antoni Tugores | Fideus secs mariners

Hi ha una gran diversitat de fideus secs elaborats amb peix i marisc; els més senzills són els que feien es pescadors o les seves famílies amb el peix tarat o mossegat dins les xarxes, a més de qualque ermità i crancs. Dins les barques del bou, aquest tipus de peix era ideal per a fer un bon brou, i més encara si s’hi podia afegir un tros de morena o congre. Els fideus havien de ser sempre secs o molt espessos, per evitar que sanglotassin amb un cop de mar a la barca. Si es preparen a casa, el plat es pot enriquir amb qualque mol·lusc i alguna verdura del temps: xítxeros, carxofa, mongeta...

Ingredients

Peix variat

Marisc variat de la xarxa

Una sípia

100 g de fideus per persona

Ceba

Tomàtiga

All

Julivert

Oli

Aigua

Sal

Preparació