ÀN'R 2024 | Un rosat bo i refrescant per als dies de calor

Miquel Àngel Cerdà i Pere Obrador són dos curollers que l’any 1994 varen crear el celler Ànima Negra. Així, varen fer de la possessió de Son Burguera de Felanitx, que data del segle XIII, un celler de referència tant en l’àmbit local com en l’internacional, amb les varietats autòctones de Mallorca com a senyera.

L’any passat, tres dècades més tard d’iniciar la seva aventura vinícola, varen presentar en societat el seu primer vi rosat. Fins aleshores només havien elaborat vins negres (AN, AN2 i Son Negre) i, fa relativament poc també en varen engendrar un de blanc (Quíbia).

Si miram els cellers de Mallorca i d’arreu del món veurem que les referències de rosats són minses comparades amb els vins blancs i negres. Ara bé, de cada vegada més sembla que la tendència és que els rosats ampliïn el seu espai dins vinoteques professionals i particulars i a les cartes dels restaurants, atès que ofereixen un ventall d’aromes i uns gustos tan interessants com els vins blancs i negres.

Per fer el rosat d’Ànima Negre, que han batiat com a ÀN’R, usen el raïm callet de la zona de Son Negre, una varietat popular sobretot a Felanitx i a la comarca, que Francesc Grimalt va esforçar-se per recuperar i donar-li valor quan era l’enòleg i copropietari d’Ànima Negra, el qual va abandonar per crear l’any 2006 el celler 4 Kilos. Al Diccionari català-valencià-balear ja s’esmenta la qualitat d’aquest raïm, que es defineix de gra negre, rodó, dur, de gust regular per menjar i millor per a vi, i s’hi podria afegir que els vins fets amb callet tenen poca graduació alcohòlica, en aquest cas 11,5 graus.

Per elaborar-lo, veremen a mà i en seleccionen els grans. Després de romandre un vespre dins una cambra refrigerant a 2 graus, el raïm macera amb les pells durant 20 hores. Després, es desfanga durant tres dies i passa dins dipòsits d’acer inoxidable a 16 graus on fermenta amb llevats. De fet, una de les tasques que s’han fet a Ànima Negra és disposar d’un banc genètic de llevat propi, que varen identificar i seleccionar de les seves parcel·les. Finalment, el vi acaba d’evolucionar durant 4 mesos dins tines de ciment.

L’anyada 2024 ha donat com a resultat un vi ideal per a la calor estiuenca que s’apropa. És un vi de capa molt baixa, d’un color salmó molt lleu, lluent i net. Hi destaquen les aromes elegants de fruites vermelles. En boca té un toc salí i és molt refrescant. Pot acompanyar molt bé un arròs de senyoret, una esqueixada de bacallà i, fins i tot, un tombet amb ous frits.