Las recetas de cocina de Antoni Tugores | Llom farcit amb carn i ous

No hem trobat, dins els receptaris antics, gaire precedents per a les carns farcides, especialment de llom de porc. Tot i així, es troben alguns farcits de cuixa d’anyell, molt rudimentaris, utilitzant elements que tenim molt a mà, com són les fruites seques de casa (figues, prunes, panses o albercocs) i, en molts de casos, el complement és la sobrassada, que aportarà greix i color. El llom de porc, que és força sec, necessita de la humitat dels altres ingredients per a obtenir una carn gustosa i sucosa. La carn capolada i l’ou bullit aportaran, a més de varietat, un interessant impacte visual.

Ingredients

Una peça o un bocí de llom de porc

Carn capolada

0us bullits

Moraduix

Llimona

Galeta picada

Conyac o brandi

Oli

Aigua

Sal

Pebre bo

Preparació