Un nou vi dolç i un convit

Al celler Jaume de Puntiró hi ha novetats. Acaben de presentar un monovarietal de giró ros fruit de la casualitat. El pagès i vinater Pere Calafat comenta que aquesta casta de raïm autòcton madura molt aviat i sempre fa molt de grau. «L’anyada 2024 n’ha fet massa! Els grans del raïm estaven un poc pansits i han donat com a resultat un vi de 17 graus, dolç —remarca Calafat. En un primer moment vaig pensar que l’empraria per elaborar el vermut (i així ho faré amb una part), però no em vaig poder estar d’embotellar-ne una altra part per gaudir-lo així com és».

Així ha nascut Giragiró, que a més de ser un vi casual també ha permès ajuntar la família: «els meus fills han col·laborat en el disseny de l’etiqueta», hi afegeix el vinater. Mateu Calafat i Perelló va fer una pluja d’idees, que va plasmar en paper la seva germana Margalida. Una imatge que convida a gaudir-lo amb una ensaïmada, amb un doblegat de crema o, fins i tot, sense acompanyar-lo de cap postres perquè és una bona proposta per allargar la sobretaula.

Els ceps d’on ha sortit tenen onze anys i són sembrats al bocí anomenat Vinya Vella, a Santa Maria del Camí, amb terra de call vermell. Per elaborar-lo, es va veremar a mà, es va desrapar i va macerar en fred 48 hores. Després, se’n va fer el desfangament i va fermentar 45 dies a 16 graus. El resultat és un vi dolç, de 17 graus, que no embafa i que convida a assaborir-lo a poc a poc.

Jaume de Puntiró és molt més que un celler, és un centre cultural. Bona mostra d’això són les conferències que s’hi organitzen com també les actuacions musicals i poètics, fins i tot teatrals. Aquest mateix mes, el catedràtic valencià hi va parlar de geografia i vi Joan Piqueras. Aquest mateix mes, a l’Espai Passatemps de Santa Maria del Camí, el germà de Pere Calafat i també la meitat de l’ànima del celler, Bernat, va presentar la recerca que ha fet per recuperar tonades de feina que fa 70 anys que romanen oblidades.

Convidada poètica

Aquest dimecres, 30 d’abril, Jaume de Puntiró juntament amb la resta de cellers de Santa Maria (7103 Petit Celler, Ramanyà, Vins Sebastià Pastor, Macià Batle, Bodegas Àngel, Microceller Son Crespí) han organitzat un tast de vi i recital de poesia del gran poeta persa del segle XIV Hafez de Xiraz. Serà a les 19 hores al claustre de Can Conrado, i hi participaran com a rapsodes Biel Mesquida, Aina Ferrer, Llucia Serra, Sebastià Alzamora, Aina Riera, Miquel Àngel Mas, Pere Perelló, Pere Suau (que n’acaba d’editar el llibre), Àngels Cardona i Cristina Salom. L’entrada és de franc. Hi estau convidats!