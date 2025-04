Porkades, festival d’hamburgueses amb la panada burger

Algú lúcid havia d’inventar una hamburgueseria com Porkades: reivindica el producte de Mallorca, amb una imatge moderna i diferent de la resta i, el més important, amb unes hamburgueses boníssimes.

La novetat d’aquestes dates és la panada burger. Toni Jiménez, creador de Porkades i de les seves hamburgueses, la va concebre l’any passat: «sempre feim panades a ca nostra i li vaig comentar a ma mare de provar d’omplir-ne una amb els ingredients d’una hamburguesa. Després vaig començar a fer voltes sobre com posar-hi el pèsol, que és un gust i una aroma molt característica de la panada i vaig rumiar fer un guacamole amb aquest llegum». La carn és 50% porc duroc i porc negre, que es combina amb una deliciosa salsa de formatge i una salsa de remolatxa, sucre de garrova i salsa còctel. Les fa un forner que les elabora només per a Porkades. Han fet canvis a la recepta de l’any passat, enguany la carn no és capolada, sinó esbocinada i el bacó és fumat. L’èxit és rotund: setmanalment estan sortint devers 200 panada burger setmanalment.

Porkades té un local a Palma, que es diu Porkades sa Cotxeria. Està al carrer d’Ausiàs March número 19, on abans hi havia el cafè La Tertúlia. Jiménez el va inaugurar el 27 de febrer. L’espai recorda com va començar aquesta aventura gastronòmica, amb una furgoteca (foodtruck) que encara fa ruta a concerts i festes d’arreu de Mallorca. De fet, encara record el seu primer vídeo promocional a Youtube i a Instagram: en Toni entra dins una franquícia d’hamburgueseries, hi compra un menú, el tira a la paperera i diu: «no mengis porqueries, menja porkades», mentre mostra com cuina una de les seves hamburgueses, amb pa de coca de patata fetes pel forner Gabriel Botella de Valldemossa i patates fregides cultivades a sa Pobla. Tota una declaració d’intencions amb la qual reivindica el producte autòcton i de quilòmetre zero. El local té escenari i un parc de jocs infantils. De fet, cada diumenge els més menuts de la casa hi tenen festa organitzada.

Toni Jiménez és conegut com a músic, Inot és el seu nom artístic. Ara bé, la cuina sempre ha estat la seva afecció. «Era qüestió de temps que el caliu revifàs i trobàs el meu projecte, que unificàs el millor de la cultura musical i lúdica amb la meva passió per la cuina de carrer, amb un model nou i alhora nostrat». Així, Porkades també organitza horabauxes cada cap de setmana amb festes temàtiques. Aviat començaran a imitar les revetles més mítiques dels pobles de Mallorca «perquè la gent de ciutat pugui viure el Much, el carnaval d’estiu de Campanet i, fins i tot, un recull dels millors santantonis», explica Jiménez.

Atenció, a partir de la setmana vinent hi haurà brunch-berenar cada cap de setmana, en què hi haurà pansaïmada (hamburguesa feta amb pa d’ensaïmada), una autèntica bogeria saborosa; i una altra amb pa de llonguet, que seran molt americans i, alhora, molt mallorquins.