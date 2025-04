Freixura de Pasqua

Fidels a la idea que no s’ha de deixar perdre res –part de la nostra idiosincràsia– que segurament respon a les llargues èpoques de sequera i de fam patides al llarg de segles, els nostres avantpassats assolien plats extraordinaris a partir de les vísceres de molts d’animals. La freixura o frit de Pasqua és deu al fet, de tradició mil·lenària originària del poble hebreu, de sacrificar nombrosos anyells quan arribaven les festes de Pasqua, tant per fer les panades com per preparar plats veritablement gloriosos d’anyell: al forn, arrebossat o en rostit humit, o la freixura.

Ingredients i preparació

Ingredients:

Freixura de xot

Patates

Carxofes negres abundants

2 pebres vermells

Favetes tendres

3 o 4 manats de grells

Pèsols

Alls

Llorer

Pebre coent

Fonoll

Oli

Sal

Pebre bo

Preparació: