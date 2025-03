Una combinació agosarada i sorprenentment bona (1)

Barrejar suc de raïm i suc de civada sembla una combinació molt agosarada, gairebé inviable. A la cerveseria Brusca de Manacor ho han aconseguit amb èxit. Neus Llopis i Miquel Gelabert expliquen que és comú trobar cerveses que tenen fruita, per això, es qüestionaren quina barrera els impedia fer-ho amb raïm.

Ben mirat, semblava que el vent els bufava a favor. Tot i que d’ençà de 2021 han apostat per elaborar cervesa, provenen d’una família de viticultors i vinaters, de manera que els era fàcil accedir a un raïm de qualitat, veremar-lo i seleccionar-lo en el moment òptim. «Tenim la sort que Vins Miquel Gelabert (Manacor) és un dels cellers amb més diversitat de varietats de raïm de Mallorca. Cada any feim més elaboracions amb el raïm amb l’objectiu d’experimentar per conèixer quins resultats ofereix cada una de les varietats. Actualment, ens centram sobretot en varietats locals com ara callet, mantonegro, fogoneu, premsal i giró ros. Un altre motiu que ens va fer experimentar amb raïm va ser voler vincular la cervesa als productes que elaboram al nostre territori. Amb la cervesa a Mallorca és complicat perquè una part important de les matèries primeres provenen de fora de l’illa, però amb aquesta combinació de raïm vincular el producte a Mallorca i, en el nostre cas, a Manacor.

Aquesta combinació de raïm i cervesa fa anys que és una realitat a Itàlia, on són conegudes amb la denominació d’italian grape ale. Miquel i Neus expliquen que quan varen començar a jugar amb els dos fermentats, anys enrere, «ni sabíem que existien productes que fusionaven els dos sectors. Es tracta de begudes que no han estat concebudes per hidratar el cos, sinó per gaudir de moments d’esbarjo.

Els dos cervesers es mostren molt engrescats amb aquesta casta de cervesa: «quan has adquirit una gran quantitat de coneixements tècnics relacionats amb els productes fermentats (com ara biotecnologia, enologia, ciència i tecnologia cervesera) les possibilitats són pràcticament infinites. Començàrem a fer-ne sense cap referent en ment, només amb el coneixement profund dels dos productes i la idea de fusionar dues de les nostres passions: el vi i la cervesa, molt segurament per això les nostres cerveses amb raïm són diferents de la resta que es fan a Itàlia i a altres indrets del món.».

La setmana vinent explicarem com elaboren aquests tipus de cerveses i quines propostes suggereixen per maridar-les.