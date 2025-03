Sípia amb ceba

Els països de la Mediterrània són, segurament, els que tenen un receptari més complet de plats de mol·luscs cefalòpodes com el calamar, la sípia i el pop, tot i que del pop, són els gallecs i portuguesos els que més en serveixen a les taules dels seus restaurants. La sípia té, al seu interior la ploma (closca) blanca que se sol trobar per les platges. Era costum –per ventura ho és encara– donar als ocells engabiats aquestes plomes per picotejar. Convertida en pols, s’utilitzava antigament com a dentífric i per polir gemmes; les dames romanes l’empraven per empolvorar-se la cara.

Ingredients i preparació

Ingredients:

Sípia

Ceba en abundància

Tomàtiga

All

Julivert

Tem

Llorer

Oli

Una copa de vi blanc

Pebre coent (opcional)

Pebre bord

Pebre bo

Sal

Un poc d’aigua

Preparació: