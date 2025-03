Pep Trias, mestre pastisser artesà del Secar de la Real (i 2)

A Pep Trias no li agrada dir que és especialista en un producte en concret, perquè considera que l’èxit d’una pastisseria és que totes les referències tenguin una nota que oscil·li entre un 8 i un 10. “Que tenguis una panada molt xereca i que facis una ensaïmada boníssima, per a mi no té sentit”.

El Premi Flor d’Ametler no és el primer guardó que rep el Forn i Pastisseria Trias. L’any 2023, el Consell de Mallorca li va atorgar el Premi Gastronomia de Mallorca. El jurat va valorar l’actualització que ha fet de la coca de torró. “És el torró més nostrat. Usam neula de can Galindo, i vaig pensar que fer-ne unes versions d’aquest producte podia acostar-lo als joves perquè n’hi ha molts que el desconeixen o que queden enlluernats amb torrons de gustos vinculats a productes de marques comercials de multinacionals”. Pep Trias va idear tres variants de la coca de torró, partint de la base tradicional feta amb ametla, sucre, canyella i llimona. A la primera versió, hi afegeix xocolata de 72% de cacau amb uns albercocs secs de Porreres. A la segona, hi empra figues seques amb anís Tres Caires. I la tercera, barreja la pasta tradicional amb pols de la garrova de Llucmajor (Mallorca).

A banda de la coca de torró, personalment parlaré de dos productes més que s’elaboren al forn. El primer és el doblegat amb sucre caramel·litzat, que també anomenam cremadillo. És un clàssic que agrada moltíssim. En fan de farcits diferents: de poma, de cabell d’àngel, de crema, de sobrassada amb mel i de xocolata. Primer de tot fan la pasta de full, després la tallen en cercle i l’estiren damunt sucre amb un aprimador per tal que el sucre quedi ben aferrat a la pasta. Després, es posa damunt una llauna untada, es farceix, es tanca amb els dits i s’enforna, moment en què el sucre es caramel·litza. Trias remarca la importància que tenen totes les pastisseries de Mallorca que mantenen la tradició d’elaborar aquests productes artesanals, uns professionals que lluiten cada dia contra l’intrusisme de grans superfícies. El segon és el croissant de xocolata. Fan la pasta i hi afegeixen la mantega i la margarina i li fan fer voltes, és a dir, en fan plecs una vegada i una altra. A continuació, s’estira damunt la taula, es talla en forma de triangle i es deixa fermentar fins a l’endemà (com es fa amb l’ensaïmada). Posteriorment, es farceix o, si no és farcit, s’enforna. El de xocolata, no sols n’està farcit, sinó que també n’està recobert, un pecat capital. També n’hi ha d’una altra casta, el savarín: una vegada tenim feta la pasta de croissant, es remulla amb un almívar d’anís i s’hi posa una capa de torró d’ametla i llesques d’ametla per damunt i s’enforna. Queda cruixent per fora i humit per dins; una recepta que li va ensenyar el pastisser Maties Pomar, sens dubte, una delícia!