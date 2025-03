Las recetas de cocina de Antoni Tugores | Panades de bacallà

Les panades, que en principi servien per conservar la carn o el peix, són originàries, possiblement, de l’Orient Mitjà, on es ja preparaven pastes farcides segles abans de l’era cristiana. Els jueus elaboraven pans farcits de carn d’anyell i també els grecs. Apareixen, almenys en tres ocasions al Llibre de Sent Soví, del segle XIV; en una crònica sobre Pere IV es parla de panades i en el Llibre de Coc de Robert de Nola (1520) s’esmenten les panades farcides de tonyina, truita, congre i anguiles (precursores de les espinagades?). Durant la Quaresma, són ideals les de bacallà i de peix.

Ingredients:

Per a la pasta:

2 vermells d’ou

1 tassó i mig d’aigua

Una unça de llevat

1 tassó de saïm

1 d’oli

Aproximadament1 kg de farina.

Per al farcit:

Miques de bacallà

Espinacs

Grells o cebes tendres

Carxofes

Pebre verd

Xítxeros

Pinyons o panses

Oli

Pebre bord

Pebre bo

Sal

Preparació: