Mestre pastisser artesà del Secar de la Real (1)

Pep Trias Planas és el protagonista d’aquesta setmana perquè ha rebut el Premi Flor d’Ametler 2025. El Consell de Mallorca i la IGP Ametla de Mallorca li han atorgat aquest guardó per la divulgació i promoció que fa de l’ametla mallorquina a través de la rebosteria tradicional. Els productes que elabora amb aquest fruit sec autòcton són el tortell de reis, el pastís de músic, el savarín, el gató, els panellets, els granissats d’ametla i la coca de torró, guardonada l’any 2023 amb el Premi Gastronomia Artesana del Consell de Mallorca, entre d’altres.

Té 43 anys i és mestre artesà pastisser. Ara bé, Pep Trias ha hagut de treballar de valent perquè el seu nom tengui prestigi. Va començar el mossatge de jovenet, a 16 anys, a la Pastisseria Coll de Sant Jordi, la terra que també el va veure néixer. Allà va aprendre tota la base de la pastisseria que amb el temps ha perfeccionat.

Anys més tard, a 2006, va obrir la seva pròpia pastisseria. Tenia 24 anys i ho va fer juntament amb la seva parella, Mar Vich Covas, en el Secar de la Real. Va triar aquesta ubicació perquè ell jugava amb el club de futbol de la Unió i hi havia un local que a l’avinguda del Cister, 64 que els va agradar. No coneixien gaire la zona, però es varen arriscar i, a poc a poc, han esdevingut un forn de referència que té com a parroquians veïnats del barri i gent que viu molt més enfora d’aquesta barriada de Palma.

Fa 8 anys varen decidir ampliar el projecte i inauguraren un nou obrador situat una mica més amunt del local actual, a l’avinguda del Cister número 68. Trias recorda que segueix el model francès: «no sols és un espai per elaborar productes, també s’hi poden fer comandes i recollir-les, com també ofereix una sala de degustació per tastar tranquil·lament tot allò que feim cada dia».

Can Trias no és l’únic forn del Secar de la Real, però cada vegada hi costa més trobar bons establiments. Alguns perquè el professional mor, com és el cas recent d’Arnau Company, del Forn de Can Pep, un negoci que sortosament continuarà amb el seu fill. Fa anys, la barriada va perdre un altre establiment emblemàtic, el Forn de Sant Bernat, que antigament es deia Forn de Can Guillem. El perill que podem trobar en l’ofici de forner és la manca de relleu generacional i les pujades del preu del lloguer (molts dels locals no són propietat del forner) són els principals motius que negocis tradicionals abaixin la barrera per no tornar-la a obrir.

Mirant el present, el Forn Pastisseria Can Trias té obert de dilluns a divendres, de 6.30 a 20 hores, i dissabtes, diumenges i festius, de 6.30 a 14.30 hores. La setmana vinent parlarem una mica més dels seus productes.