Tradició i futur (i II)

Els animals de Can Ribas pasturen a lloure per les tres quarterades que té la finca. S’alimenten de gra: farina d’ordi, favó i pèsols. Tenen una guarda de sis truges blanques, una truja negra, dos verros (un de blanc i un de negre) i 50 porcs grassos per fer matances. Joan Ribas i Margalida Oliver expliquen que en el moment de fer cria, els animals ho fan en llibertat, per això tenen porcs feixats i d’altres de blancs, però quan volen fer porc negre, apleguen en un tancat el verro i la truja de la raça autòctona mallorquina perquè facin cria.

La seva producció és artesana i limitada. Fan matances de novembre a març i venen el seu producte a establiments petits i a la granja mateixa, directament al consumidor. Elaboren llonganissa, sobrassada (semirissada, rissada, culana, poltrú, bufeta), botifarró (amb pinyons i llavor de fonoll) i camallot i varia.

El relleu generacional està assegurat perquè les seves filles, Maria i Maria de Lluc, també s’hi dediquen. De fet, totes dues varen cursar la carrera de Magisteri, però tot i que han fet feina com a mestres han volgut dedicar-se al negoci familiar: «Estan ben contentes. Han viscut la matança de ben petites. Tot i que totes dues són mestres s’estimen més fer feina aquí», diuen contents els seus pares.

Si voleu tastar els productes de Can Ribas, podeu anar-hi, de novembre a març, dilluns, dimarts i divendres de 9 a 13 hores i dimecres i dijous de 16 a 19.30 hores, i cada dissabte al matí al mercat que hi ha davant l’Ajuntament. A partir de març, obren cada dimecres i dijous de 16.30 a 20 hores. No us torbeu perquè el producte se sol exhaurir el mes de juny o, com a tard, juliol.