Tradició i futur (I)

Al poble de Puigpunyent, a la Serra de Tramuntana, la família Ribas-Oliver manté viu el procés d’elaborar embotits tradicionals de Mallorca. Ho fan a la zona coneguda com els Establits de Son Puig amb la denominació d’Embotits Artesans Can Ribas.

El seu ofici ve d’avior, tot i que es constituïren com a empresa fa poc més de 10 anys, concretament l’any 2013. Des de llavors, són molts els que consumeixen les seves sobrassades i botifarrons. El matrimoni format per Joan Ribas i Margalida Oliver en són els propietaris. Tots dos expliquen que antigament al poble tothom engreixava porcs a ca seva. Ara bé, les normatives modernes de salubritat varen impedir tenir animals dins nuclis urbans i, per aquest motiu, molta de gent va deixar de fer-ho. Alhora, també varen veure que cada vegada hi havia menys gent que feia matances al municipi de Puigpunyent, «la gent major deixava de fer-ne i la gent jove, o bé, no tenien lloc per fer-ne, o bé, no en sabien». Com que els avantpassats de Joan i Margalida sempre s’hi han dedicat, varen apostar per crear la seva pròpia empresa ramadera: Can Ribas.

Embotits artesans / .

Es tracta d’una granja de cicle tancat, la qual cosa significa que les truges, els verros i els porcells neixen, viuen i s’alimenten a ca seva fins que són duits a l’escorxador de Palma. Després, un cop són morts, tornen de nou a la granja per elaborar-ne els embotits. Crear l’empresa va suposar per al matrimoni apostar per unes instal·lacions modernes: «les solls ja hi eren, però la resta d’espais els vàrem fer de bell nou, des de la sala per fer matances, fins a la cambra frigorífica, els dos assecadors, la sala d’elaboració, la de cocció, la de neteja, el vestidor i el magatzem», recorden. La setmana vinent en continuarem parlant.