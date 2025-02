De vins rosats i de sostenibilitat

Les persones que es dediquen al servei, han de sentir —més sovint del que ens pensam— disbarats de les persones que atenen. Un d’aquests dois és que els vins rosats de color pujat no són bons. Normalment, el cambrer que els atén calla, canvia de referència i deixa que continuïn vivint en la seva ignorància i, fins i tot, curtor. D’altres, pocs, els n’expliquen les diferències. No actuen així perquè agafin un altre vi, sinó perquè puguin entendre la riquesa que hi ha de matisos i, de retruc, perquè no diguin pus bajanades.

El vi emblemàtic del celler Vins Nadal és el rosat de la col·lecció 110. L’anyada 2023 té una producció limitada de 1.600 botelles. Té un color rosat salmó de capa mitjana. És un vi gastronòmic, amb aromes de fruites vermelles (gerds) i del bosc (mora i aranyons), amb un pas elegant i sec en boca.

El raïm per elaborar-lo prové de vinyes velles de mantonegro, sembrades a les zones de sa Sort, s’Hort i es Rafal de Biniali als anys 70, 80 i 90. El nom fa referència al portaempelt, és a dir, el bocí de sarment arrelat que s’usa com a base de la planta. En aquest cas, el 110 Richter és molt resistent a la fil·loxera (l’insecte que mata la vinya) i a la sequera, per la qual cosa és el més utilitzat a l’Estat espanyol. Del 2012 ençà, Vins Nadal ha treballat molt per la sostenibilitat. Esperança Nadal, propietària d’aquest celler (gairebé) centenari, ha apostat ferm perquè no hi hagi cap residu de productes químics ni a la terra ni a la planta. La vinatera explica són membres de l’Associació de Viticultura Regenerativa, una entitat que aposta per donar importància al sòl i a la biodiversitat perquè “la terra és la base del cultiu”. Algunes mesures que han adoptat des de Vins Nadal és no llaurar la terra, usen un cultivador vertical (fet per un ferrer de Binissalem), sembrar cobertes vegetals de favó, civada i mostassa. També han apostat per eliminar les càpsules del coll de l’ampolla, les etiquetes són de paper mineral i els envasos són de vidre lleuger. Els projectes per ser més sostenibles continuaran amb la nova finca de Binialmara on es desenvoluparà un pla de sostenibilitat integral del que en parlarem un altre dia.