Coques de raïssons

El raïssó, que la nostra llengua –rica com la que ho és més– denomina de múltiples formes, depenent de l’àrea geogràfica (llemuga, llardó, greixó, ferrussó, greixelló, greixolí, rostilló, llardufa, saladina...) és un trosset sòlid de carn o de xulla, que queda després de bullir i premsar el saïm a la matança del porc. Tot i que el seu ús –i també la seva venda– han caigut fins a convertir-se en desconeguts per a molts de consumidors, és un dels plaers dels Darrers dies, especialment convertits en coques, salades o dolces, tan sublims per als paladars amb memòria, com pròdigues en greixos.

Ingredients:

Per a la pasta:

1 quilo de farina

1 o 2 ous

1 tassó d’oli (de la grossària d’un tassó d’aigua)

2 tassons d’aigua tèbia

Llevat (del volum d’una ametlla)

Raïssons

Per al farcit:

Rellom (xulla)

Botifarró i llonganissa.

Amb aquesta quantitat de pasta es poden fer tres coques de grossària corrent.

Preparació:

Posarem el tassó d’oli, els dos tassons d’aigua tèbia, els ous i el llevat dins un ribellet o un bol.

Hi anirem afegint la farina i la treballarem fins que la pasta sigui fina, però no excessivament espessa. Deixarem que tovi.

Quan la pasta ha tovat, hi afegirem una bona grapada de raïssons i els mesclarem bé. Amb l’aprimador estirarem la pasta, fins que quedi una capa fineta.

Quan la pasta estigui ben estirada, hi afegirem més raïssons i la tornarem a aprimar i d’aquesta manera hi podem anar posant els raïssons que desitgem.

Quan estigui estirada definitivament, la deixarem tovar una estona més i tot seguit l’estirarem damunt la llauna, sobre la qual hi haurem posat una làmina de paper vegetal.

Per damunt alternarem bocinets de rellom (o xulla dessalada), llonganissa i botifarró.

L’enfornarem a uns 180° i ha de coure uns 45 minuts o fins que ens agradi de cuita.

Hi ha el costum –això va a gust– d’escampar-hi per damunt un poc de sucre. En aquest cas, trauríem la coca uns minuts abans, escamparíem el sucre i ho acabaríem de coure dins el forn.

Devem aquesta recepta a Antònia Vives Melis, Sansona (Son Carrió, 1940- Manacor, 2022). Hi ha alguns indrets de Mallorca que fan una coca semblant per sant Antoni o en altres dates de l’hivern; algunes, amb només llonganissa per damunt.